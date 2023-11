Nareszcie weekend: Święto Niepodległości, Bieg, EOK i Giełda Birofilów

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

W sobotę Święto Niepodległości. Władze miasta zachęcają mieszkańców do wywieszenia tego dnia flagi i udekorowania domów, czy balkonów barwami narodowymi. O tym co zaplanowano na ten dzień przeczytamy w tym artykule.

Emocje, sportowa rywalizacja i wspólne świętowanie. Już w sobotę zawodnicy wybiegną na ulice podczas IX Elbląskiego Biegu Niepodległości. Zapisać się na start na dystansie 10 km lub do sztafety będzie można w sobotę w CH Ogrody i w niedzielę w Galerii EL.

Jeszcze w sobotę, już po raz siedemnasty, w kawiarni U Aktorów, odbędzie się Elbląska Giełda Birofilii. Ta wyjątkowa impreza, od lat ciesząca się dużym zainteresowaniem, gromadzi kolekcjonerów z różnych zakątków Polski.

Parkrun zaprasza na spotkanie, podczas którego możesz przebiec, przetruchtać, przemaszerować lub przespacerować 5km w wesołym towarzystwie. Spotykają się na głównej alei parku Modrzewie bliżej ul. Mazurskiej. parkrun jest wydarzeniem całkowicie darmowym - spotkania odbywają się dzięki wolontariuszom. Obecna edycja odbywa się w biało-czerwonych barwach.

Elbląska Orkiestra Kameralna przygotowała dla mieszkańców koncert „Wolna, Niepodległa” z okazji uczczenia Święta Niepodległości. Odbędzie się w niedzielę (12 listopada) o godz. 18 w sali koncertowej elbląskiej szkoły muzycznej.

