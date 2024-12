Nareszcie weekend. Tańce, świąteczny parkrun i wycieczka rowerowa

Czas rozpocząć weekend. A co się będzie działo w Elblągu? O tym tradycyjnie informujemy w piątkowe południe.

Piątek, 20 grudnia

O godz. 17 na placu Dworcowym odbędzie się X Wigilijne Spotkanie "Nie jesteś sam", organizowane przez Teen Challenge Chrześcijańską Misję Społeczną Oddział w Elblągu. W programie m. in.: oprawa muzyczna, wspólne kolędowanie, dzielenie się Bożym Słowem, modlitwa, spożycie gorących wigilijnych posiłków, wydanie potraw na wynos oraz rozdanie świątecznych kartek, upominków i prezentów.

O godz. 17 w Centrum Spotkań Europejskich Światowid (sala widowiskowa) odbędzie się podsumowanie Elbląskiej Ligi Tańca. Wszyscy uczestnicy zatańczą taniec standardowy, czyli walc angielski i dwa latynoamerykańskie - sambę, cha-chę oraz polkę. Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie „Jantar”.

Sobota, 21 grudnia

Lubicie smak i zapach pierników? 21 i 22 grudnia (sobota-niedziela) zaprowadzi Was on do Ogrodów. - W ciągu tych dwóch dni w naszym centrum wszystkie dzieci będą mogły własnoręcznie ozdobić i upiec świąteczne pierniki! Mamy dla Was specjalnie przygotowaną do tego strefę wypieków. To jednak nie wszystko. Przygotujemy dla Was jeszcze kilka innych świątecznych atrakcji: pakowanie prezentów - każdy, kto odwiedzi nasze centrum i zdecyduje się wesprzeć elbląskie schronisko dla zwierząt dowolną kwotą, będzie mógł skorzystać z naszej strefy pakowania prezentów - tak organizatorzy opisują to wydarzenie.

O godz. 9 w parku Modrzewie rozpocznie się świąteczny parkrun (5 km). - Zapraszamy do parku Modrzewie na cosobotnie darmowe bieganie, truchtanie, maszerowanie, spacerowanie na 5 km z pomiarem czasu oraz wolontariat. Udział w parkrun jest bezpłatny, ale wymagane jest dokonanie jednorazowej rejestracji przed pierwszym startem: po jej dokonaniu możesz wziąć udział w dowolnej liczbie spotkań parkrun w dowolnej lokalizacji w Polsce lub na świecie - zachęcają organizatorzy wydarzenia.

W godz. 10 - 20.30 w CSE Światowid odbędą się Taneczne Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Będą połączone z Ogólnopolskim Turniejem Tańca Sportowego. Mistrzostwa województwa to impreza, która odbywa się na koniec roku kalendarzowego w każdym regionie Polski i ma na celu wyłonienie najlepszych par we wszystkich kategoriach wiekowych z podziałem na style taneczne. Informacje o biletach w linku.

Niedziela, 22 grudnia

O godz. 9 wystartuje ostatnia w tym roku Miejska Wycieczka Rowerowa. - Wszystko co dobre dobiega końca i tak nadszedł czas na ostatnią w tym roku Miejską Wycieczkę Rowerową. Tym razem odwiedzimy stadninę koni w Rzecznej, koło Pasłęka. Ruszamy 22 grudnia o godzinie 9.00 z ronda Bitwy pod Grunwaldem - czytamy w zapowiedzi wydarzenia. Więcej informacji o tym wydarzeniu w linku.

O godz. 15 odbędzie się „Świąteczne wydarzenie z rolnikami”. Start na placu Kazimierza Jagiellończyka, a w programie przejazd ustrojonych maszyn rolniczych ulicami miasta, gorący świąteczny posiłek, sianko pod obrus i jemioła dla każdego, konkurs na najpiękniej ustrojoną maszynę rolniczą oraz zbiórka charytatywna dla Mateusza i Gai.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Udanego weekendu.