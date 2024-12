W sobotę, 21 grudnia, w Elblągu odbędą się Taneczne Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Będą połączone z Ogólnopolskim Turniejem Tańca Sportowego.

Mistrzostwa województwa to impreza, która odbywa się na koniec roku kalendarzowego w każdym regionie Polski i ma na celu wyłonienie najlepszych par we wszystkich kategoriach wiekowych z podziałem na style taneczne. Start w mistrzostwach województwa daje parom możliwość uzyskania kwalifikacji do udziału w mistrzostwach Polski.

Towarzyszący turniej ogólnopolski to zawody, na których zaprezentować się mogą dzieci i młodzież posiadające różne doświadczenie taneczne. Podczas zawodów wystąpią dzieci w wieku od 7 lat po pary powyżej 15. roku życia. Wśród zawodników będzie można zobaczyć pary zaczynające swoją drogę taneczną, ale także tancerzy z wysokimi klasami, czyli z dużymi umiejętnościami. Wszyscy będą walczyli o medale i punkty w ogólnej kwalifikacji sportowej.

Termin: 21 grudnia w godz. 10:00 - 20:30

Miejsce: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, sala widowiskowo-sportowa

Wstęp: trybuny – 40 zł, stoliki – 60 zł

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.