Nareszcie weekend: Wybory, Grota Miejscówka i medycyna chińska

Powrót do pracy po świętach bywa trudny, na szczęście nadszedł już weekend. Pogoda i tym razem ma dopisać, więc portEl.pl śpieszy z propozycjami, jak wykorzystać nadchodzące dni.

Już w piątek 5 kwietnia od 16 do 19 Grota Miejscówka zaprasza wszystkich miłośników rowerów w wieku od 14 do 19 lat na imprezę! Czego się spodziewać? Pokazów MTB Truso, festynu „Wkręć się w rower”, konkursów, torów przeszkód, konsultacji z dietetykiem oraz gofrów! A to wszystko za darmo!

Dla spragnionych kultury mamy wernisaż prac Lucyny Niepokorowicz, której udało się uchwycić piękno pałacu w Jankowie. Wernisaż wystawy fotograficznej odbędzie się dziś (5 kwietnia) o 18 w filii biblioteki Kostka na osiedlu Zawada przy ul. Wybickiego 20.

Dla fanów mocniejszych wrażeń mamy inną propozycję, jak spędzić dzisiejszy wieczór. O godzinie 18 na stadionie przy ulicy Agrykola Olimpia Elbląg zagra z rezerwami ŁKS Łódź.

Jak co sobotę, również w tę, 6 kwietnia ruszy parkrun Park Modrzewie. Start o godzinie 9. Biegiem, truchtem lub marszem, do pokonania jest trasa 5 km.

Jeśli po niespodziewanym wysiłku coś Was zaboli, to o godzinie 11 w bibliotece Cyberiada na ulicy Hetmańskiej będzie spotkanie na temat tradycyjnej medycyny chińskiej. Obowiązują wcześniejsze zapisy.

Plany na niedzielę 7 kwietnia? Wybór jest prosty — wybory. A po wyborach można udać się na trzeci turniej z cyklu TOP 12 Mlexer Cup o godzinie 15 w Hali Sportowo-Widowiskowej na Alei Grunwaldzkiej 135. Uczestników obowiązują wcześniejsze zapisy oraz wpisowe.

Dobrego weekendu!