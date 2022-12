Nareszcie weekend: zabawy sylwestrowe i parkrun

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych... Nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

W związku z tym, że miasto nie organizuje w tym roku miejskiego Sylwestra, o zabawę noworoczną musimy zadbać sami. Zachęcamy do sprawdzenia oferty sylwestrowej restauracji Garam Masala, w której przywitamy Nowy Rok w indyjskim stylu oraz klubu YOLO, gdzie w Nowy Rok wejdziemy tanecznym krokiem.

Jeżeli jednak macie ochotę spędzić sylwestrową noc na świeżym powietrzu, mniejsze zabawy odbędą się m. in. w Krynicy Morskiej, czy Pasłęku. W Pasłęku wspólne powitanie Nowego Roku odbędzie się na placu św. Wojciecha, zaś w Krynicy Morskiej zabawa przy ognisku i muzyce odbędzie się przy ul. Gdańskiej 144.

Elbląg jest jedną z ponad 70 miejscowości w Polsce, które organizują parkrun, czyli cykl spotkań dla osób, które lubią się ruszać i wspólnie spędzać czas na rekreacji. Do pokonania jest zawsze 5 km. Nieważne jak: biegiem, spacerem, z kijkami, z psem, z wózkiem. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział. W sobotę (31 grudnia) i niedzielę (1 stycznia) odbędą się kolejne edycje. Udział w parkrun jest bezpłatny, ale wymagane jest wcześniejsze dokonanie rejestracji.

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu NaWynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu.