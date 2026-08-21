Nauka pływania dla dzieci. Ruszają zapisy na nowy sezon

Pływanie to jedna z tych aktywności, które warto opanować jak najwcześniej. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu rozpoczyna zapisy na kolejny sezon nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży od 6. roku życia. Zajęcia będą prowadzone w Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej 68.

Nowy sezon to dobry moment zarówno na rozpoczęcie przygody z pływaniem, jak i powrót do regularnych treningów po wakacyjnej przerwie. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci o różnym poziomie umiejętności – od tych, które dopiero oswajają się z wodą, po młodych pływaków chcących poprawić technikę i rozwijać swoje umiejętności.

Każdy uczestnik trafi do grupy dopasowanej do jego wieku oraz poziomu pływackiego. Odpowiedni podział zostanie ustalony przez instruktorów podczas spotkań organizacyjnych. W zależności od umiejętności uczestnicy będą korzystać z basenu sportowego lub rekreacyjnego. Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych instruktorów, dla których najważniejsze jest bezpieczeństwo, systematyczna nauka i dobre nastawienie dzieci do aktywności w wodzie.

Zanim rozpocznie się regularna nauka, odbędą się bezpłatne spotkania organizacyjne. To właśnie podczas nich instruktorzy poznają uczestników, sprawdzą ich umiejętności i zdecydują o przydziale do odpowiednich grup.

BEZPŁATNE ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE:

- 08 września 2026 (wtorek) - godz. 17:00, 17:40 i 18:20 – termin dla dzieci kontynuujących naukę pływania w MOSiR w nowym sezonie- limit na każdą sesję to 40 osób

- 09 września 2026 (środa) - godz. 17:00, 17:40 i 18:20 – termin dla nowych dzieci, które po raz pierwszy dołączą do prowadzonych przez naszych instruktorów zajęć w Krytej Pływalni - limit na każdą sesję to 40 osób

Przed przyjściem na bezpłatne spotkanie organizacyjne warto pamiętać o odpowiednim przygotowaniu. Dzieci będą korzystać z basenu, dlatego należy zabrać ze sobą strój kąpielowy, klapki, ręcznik oraz okularki pływackie. Rodzice przebywający w hali basenowej również powinni mieć klapki.

Koszty udziału dziecka w kolejnych zajęciach nauki i doskonalenia pływania: 180 zł / 8 wejść w miesiącu, 110 zł / 4 wejścia w miesiącu; 33 zł / 1 wejście, 580 zł / karnet open (ok. 32 zajęcia w ciągu semestru).

Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 55 625-63-81 w godz. 7:30–15:30 lub drogą mailową pod adresem natalia.kwiatkowska@mosir.elblag.eu.

Nie trzeba czekać na kolejny rok, żeby zrobić kolejny krok w wodzie. Nowy sezon nauki pływania to szansa na zdobycie nowych umiejętności, poprawę kondycji i przede wszystkim dużo dobrej zabawy podczas regularnych zajęć. Zapraszamy do zapisów!