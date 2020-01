Nie będzie lotów na trasie Olsztyn - Kolonia

Nie będzie już lotów z Olsztyna do Kolonii. Kierunek nie cieszy się zainteresowaniem, więc Ryanair rezygnuje z lotów na tej trasie.

Polecieć z Olsztyna do Kolonii będzie można tylko do końca lutego. Ryanair rezygnuje z obsługi trasy ze względu na małe zainteresowanie. Przewoźnik zdecydował się na usunięcie trasy, która została uruchomiona w listopadzie 2019 r.

Dokładnie do 27 lutego br. Ryanair będzie oferował loty z Olsztyna do Kolonii. Przewoźnik nie wycofuje się jednak całkowicie z mazurskiego lotniska. Wciąż oferuje loty do Londynu-Stansted.