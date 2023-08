Nie będzie wspólnego świętowania

Po raz pierwszy od wielu lat NSZZ Solidarność nie będzie współorganizatorem elbląskich miejskich obchodów rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. – Nikt z władz miasta nas nie zaprosił do organizacji – mówi Grzegorz Adamowicz, szef elbląskiej Solidarności. Jak tłumaczą to władze miasta?

Porozumienia Sierpniowe, na mocy których w Polsce za czasów komuny mogły powstać wolne niezależne związki zawodowe, podpisano w ostatnich dniach sierpnia 1980 roku w Szczecinie i Gdańsku, na początku września 1980 roku w Jastrzębiu Zdroju i Katowicach. Tak narodziła się Solidarność, społeczny ruch, do którego należało nawet 10 milionów Polaków. W Elblągu od lat obchody kolejnych rocznic podpisania porozumień władze miasta organizowały z NSZZ Solidarność 29 sierpnia. W tym roku związek nie jest organizatorem.

- Nikt z nami na ten temat nie rozmawiał, nie zostaliśmy zaproszeni do organizacji. Dostaliśmy za to zaproszenie do udziału, właśnie przyszło. Jesteśmy zaskoczeni takim obrotem spraw, bo widać wyraźnie, że ma to wszystko kontekst polityczny – uważa Grzegorz Adamowicz, przewodniczący elbląskiej Solidarności, który zapowiada, że NSZZ Solidarność będzie obchodzić rocznicę Porozumień jak co roku 29 sierpnia. – O szczegółach poinformujemy – zapowiada.

- Kolejna skandaliczna decyzja władz Elbląga. Obchody 43. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych bez Regionu Elbląskiego NSZZ "Solidarność" – komentuje tymczasem w mediach społecznościowych elbląski radny PiS Rafał Traks, który również dostał imienne zaproszenia na miejskie uroczystości.

Ich współorganizatorem jest – jak wynika z zaproszenia - Elbląskie Stowarzyszenie Osób Represjonowanych, na którego czele stoi Tadeusz Chmielewski, uczestnik strajków w sierpniu 1980 r., późniejszy przewodniczący Zarządu Regionu Elbląskiego NSZZ Solidarność, który z dzisiejszym związkiem zawodowym nie ma nic wspólnego i jest po drugiej stronie politycznej barykady.

Dlaczego władze miasta nie chcą zorganizować uroczystości rocznicy Porozumień Sierpniowych z NSZZ Solidarność jak dotychczas? Na to pytanie rzecznik prezydenta Elbląga Joanna Urbaniak nie odpowiedziała wprost.

- W poprzednich latach obchody rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych odbywały się w Elblągu zazwyczaj przed 31 sierpnia. Wielokrotnie do pana prezydenta kierowane były wnioski przez osoby, które zakładały w latach 80. Solidarność o to, aby uroczystości w naszym mieście odbywały się 31 sierpnia – czyli w dniu, w którym w 1980 r. doszło w Gdańsku do podpisania Porozumień Sierpniowych sygnowanych przez Lecha Wałęsę, a z ramienia rządu przez Mieczysława Jagielskiego. Pan prezydent postanowił uwzględnić te prośby, zaprosił również do współorganizacji Elbląskie Stowarzyszenie Osób Represjonowanych, na którego czele stoi Tadeusz Chmielewski, uczestnik strajków w sierpniu 1980 r., późniejszy przewodniczący Zarządu Regionu Elbląskiego NSZZ Solidarność wybrany podczas I Walnego Zebrania Delegatów w 1981 r. – informuje Joanna Urbaniak, dodając, że „oczywiście do udziału w uroczystościach zaproszeni zostali przedstawiciele Regionu Elbląskiego NSZZ Solidarność oraz funkcjonujących w Elblągu komisji zakładowych NSZZ Solidarność.

Wychodzi więc na to, że w Elblągu – podobnie jak w Gdańsku – będą odbywać się oddzielne obchody Porozumień Sierpniowych. Jedne organizowane przez samorząd wraz z byłymi związkowcami Solidarności i drugie – przez obecnych związkowców Solidarności.