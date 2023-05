Nie ma chętnych na dyrektorów

Kończy się kadencja dyrektorów przedszkoli nr 3 i 8. Prezydent ogłosił konkurs, który ma wyłonić nowych, jednak nie zgłosili się żadni chętni. Rekrutacja została więc powtórzona.

Przedszkole nr 3 im. Bajek i Baśni Polskich znajduje się przy ul. Bema 26. „Po sąsiedzku“ (przy ul. Bema 9) znajduje się przedszkole nr 8. Ale nie tylko ta sama ulica łączy obie placówki. W tym roku szkolnym kończy się kadencja dyrektorów obu przedszkoli. Na ogłoszony w marcu konkurs na dyrektorów tych placówek nie zgłosił się żaden kandydat. W związku z tym konkurs został ogłoszony ponownie.

Drugi konkurs na dyrektora został tez ogłoszony w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1. Tu kandydaci byli, ale konkurs został zakończony bez rozstrzygnięcia.

Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, legitymujący się dyplomem ukończenia szkoły wyższej, posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej, jak również co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku. Dyrektorami mogą zostać także cudzoziemcy oraz osoby niebędące nauczycielami, które spełnią określone warunki.

W konkursie mogą wziąć udział także dotychczasowi dyrektorzy placówek oświatowych. Dokumenty należy składać do 22 maja. Nowi dyrektorzy obejmą obowiązki od 1 września, z początkiem nowego roku szkolnego.