Nie ma zgody na budowę wieży w parku Planty

Władze Elbląga odmówiły wydania zgody firmie P4 Sp. z o.o. (grupa Play) na budowę 34-metrowej stacji bazowej telefonii komórkowej w parku Planty. Wiosek był procedowany w urzędzie od końca lipca. Wcześniej na postawienie wieży na swoim terenie przy ul. Krótkiej w parku Planty zgodziło się Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Elblągu.

Wniosek firmy P4 Sp. z. o.o. (Play), należącej do francuskiej Grupy iliad, jednej z największych grup telekomunikacyjnych w Europie, wpłynął do Urzędu Miejskiego w Elblągu 27 lipca. Spółka wnioskowała o „budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr ELB0032A wraz z instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą”.

Wieża miałaby stanąć w parku Planty na działce należącej do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajobrazowego Oddział w Elblągu. PTTK wyraził na to zgodę. Do naszej redakcji zgłosili się mieszkańcy zaniepokojeni taką lokalizacją wieży. - Naszym zdaniem oszpeci ona park, jak i centrum miasta, ze względu na swoje gabaryty – mówił jeden z nich.

W piątek (11 października) Urząd Miejski w Elblągu wydał wnioskodawcy decyzję odmowną. - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej wyraziło zgodę firmie P4 Sp. z o.o. na posadowienie wieży telekomunikacyjnej o wysokości 34 metrów na swojej działce na terenie parku Planty. W związku z tym urząd, na wniosek inwestora, musiał wszcząć procedurę w tej sprawie. Podzielamy opinię zaniepokojonych mieszkańców, co do tego, że centrum miasta oraz sąsiedztwo zabytkowego budynku i zrewitalizowanego parku Planty nie jest odpowiednią lokalizacją dla 34-metrowej wieży telekomunikacyjnej. W związku z tym wydaliśmy decyzję odmowną. Niestety, w sytuacji ewentualnych odwołań procedura może być bardzo zawiła i niejednoznaczna, chyba, że PTTK cofnie swoją zgodę na posadowienie wieży, co od razu zakończy prowadzone postępowanie – informuje Joanna Urbaniak, rzeczniczka prasowa prezydenta Elbląga.

Leszek Marcinkowski, prezes PTTK Odział Ziemi Elbląskiej, odmówił naszej redakcji komentarza w tej sprawie.

Wniosek inwestora jest informacją publiczną, można z nim się zapoznać wchodząc w link wyszukiwarki Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, gdzie jest dostępny.