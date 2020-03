Nie porzucajmy zwierząt, one nie przenoszą koronawirusa!

Michał Skroboszewski

W mediach społecznościowych pojawiają się informacje, że z obawy przed zarażeniem koronawirusem porzucane są zwierzęta domowe. Strażnicy miejscy apelują do elblążan: „prosimy was o zachowanie rozwagi, one go nie przenoszą”.

- Zwierzęta nie przenoszą „korony”! Prosimy was o zachowanie rozwagi. Nie popełniajcie tak ogromnego błędu, nie krzywdźcie zwierząt, które bezwarunkowo was kochają i są przecież w stanie oddać za was życie. Psy czy koty, nie ważne: to część rodziny. Podobno to my jesteśmy ci "myślący", więc trzymajmy się tego i jeżeli przyjdzie wam taki pomysł do głowy to porządnie przemyślcie decyzję! Na terenie Elbląga nie pozwolimy na takie działania i będziemy rygorystycznie działać w takich przypadkach - czytamy w apelu, który na swoim profilu społecznościowym zamieścili elbląscy strażnicy miejscy. Podobne prośby płyną od Głównego Inspektora Weterynarii. - Rozprzestrzenianie koronawirusa to wynik przenoszenia wirusa między ludźmi. Aktualnie nie ma dowodów, że zwierzęta mogą przenosić chorobę. Nie należy podejmować żadnych działań przeciwko zwierzętom towarzyszącym, które mogłyby zagrozić ich dobrostanowi lub bezpieczeństwu - czytamy w komunikacie, który inspektor zamieścił na Twitterze. Również Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podkreśla, że nie ma żadnych dowodów na to, że psy i koty mogą być źródłem infekcji COVID -19 u ludzi. Przypomnijmy, że Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Elblągu nadal przyjmuje i wydaje do adopcji zwierzęta. Przyjmowane do schroniska będą jedynie osoby zdecydowane na adopcję, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym: 55 234 16 46.

