Nie pozwól, by złość przejęła kontrolę

Jeśli masz trudności z kontrolowaniem emocji, często dochodzi do konfliktów z bliskimi lub zdarza Ci się, że podnosisz głos czy rękę na drugą osobę, to ten program może być pierwszym krokiem do zmiany.

Od września ruszamy z programem korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową.

Uczestnicy zajęć mają szansę:

- zdobyć wiedzę o tym, czym jest przemoc i jakie są jej formy,

- rozpoznać własne zachowania przemocowe i ich konsekwencje,

- nauczyć się radzenia sobie z trudnymi emocjami,

- opracować strategię zapobiegania i kontrolowania swoich zachowań agresywnych,

- zmienić sposób myślenia i przekonania tak, aby sprzyjały budowaniu partnerskich relacji

- nabyć umiejętności rozwiązywania konfliktów bez agresji

- rozwijać postawy szacunku wobec partnera i dzieci.

Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych, w siedzibie Elbląskiego Centrum Pomocy Społecznej (ECUS) przy ul. Winnej 9.

Program trwa 4 miesiące. Udział w nim jest bezpłatny.

Nie pozwól, żeby złość przejęła nad Toba kontrolę. Zadzwoń 55 625 61 41.