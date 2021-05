Nie żyje Jerzy Wilk...

Dzisiaj w szpitalu wojewódzkim zmarł Jerzy Wilk, poseł na Sejm Rzeczypospolitej, były prezydent Elbląga, wieloletni radny Rady Miejskiej w Elblągu i jej przewodniczący, wieloletni prezes Elbląskiej Spółdzielni Niewidomych Elsin. Odszedł pod długotrwałej chorobie w wieku 66 lat...

Jerzy Wilk urodził się w 1955 roku w Elblągu. W 1975 roku został absolwentem Technikum Mechanicznego w Elblągu w dziedzinie budowy maszyn. W 2002 roku ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości w Warszawie. Zawodowo związany był przez wiele lat z Elbląską Spółdzielnią Niewidomych „Elsin”. Został m.in. prezesem Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Elbląskiej (od 1994) i członkiem założycielem Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

W 1980 wstąpił do NSZZ „Solidarność”, gdzie był wiceprzewodniczącym komisji zakładowej. Od 1991 do 1994 roku należał do Porozumienia Centrum, następnie zaś do Akcji Wyborczej Solidarność. W 2001 r. wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości, w którym wszedł w skład zarządu regionalnego w Elblągu. W 2005 r. był szefem okręgowego sztabu wyborczego PiS w Elblągu w wyborach parlamentarnych i prezydenckich.

Wielokrotny radny Elbląga, szefował m.in. klubom radnych i komisjom rewizyjnym. W latach 2006–2013 był wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Elblągu. W wyborach samorządowych w 2006 i 2010 bezskutecznie ubiegał się o urząd prezydenta Elbląga, uzyskując w obydwu mandat radnego miasta. Prezydentem został w 2013 r., elblążanie wybrali go po odwołaniu wcześniejszych władz miasta w drodze referendum. W krótkiej kadencji doprowadził do budowy Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka.

W 2014 i 2018 roku Jerzy Wilk przegrał walkę o prezydenturę w drugiej turze z Witoldem Wróblewskim, a 5 grudnia 2014 roku został wybrany na nowego przewodniczącego Rady Miejskiej.

W wyborach parlamentarnych w 2015 uzyskał z listy PiS mandat poselski, otrzymując 14 904 głosy, najwięcej na liście. Wyborczy sukces powtórzył w 2019 roku, zostając posłem na kolejną kadencję. W Sejmie IX kadencji zasiadł w Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Propagował m.in. ideę budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną

Od dłuższego czasu walczył z chorobą. Zmarł 16 maja w wieku 66 lat...

- Jerzy Wilk był dla mnie zawsze wielkim autorytetem i człowiekiem o wielkim sercu. Sprawy zwykłego człowieka były dla niego na pierwszym miejscu.

To Jerzy uczył mnie, jakim być politykiem. Dla Jerzego liczył się Elbląg - napisał w pożegnalnym poście elbląski radny Rafał Traks.

Od redakcji: Nie znamy jeszcze szczegółów dotyczących uroczystości pogrzebowych. Zapewne będą miały państwowy charakter. O szczegółach poinformujemy.