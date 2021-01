Nie żyje Lucyna Szmurło

Lucyna Szmurło była wieloletnią prezes Elbląskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, byłą radną miejską, a przez rok - wiceprezydentem Elbląga. Miała 69 lat...

Lucyna Szmurło przez lata była związana z lokalną przedsiębiorczością i polityką. W latach 90. była organizatorem Targów Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Elblągu i Targów Gospodarczych w Kaliningradzie. Pracowała społecznie jako wiceprezes Towarzystwa Miłośników "Truso", była współzałożycielką Fundacji Elbląg. W 1997 roku została w Elblągu wybrana Kobietą Roku.

Przez siedem lat była prezesem nieistniejącej już Elbląskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, współzałożycielką lokalnych struktur Platformy Obywatelskiej. Po wyborach samorządowych w 2006 roku, w grudniu, przyjęła stanowisko wiceprezydenta Elbląga z rąk Henryka Słoniny, co było wówczas wielką polityczną sensacją. Zajmowała się sprawami promocji, rozwoju przedsiębiorczości i geodezji. Stanowisko wiceprezydenta Elbląga pełniła niecały rok. Została odwołana, gdy na jaw wyszły nieprawidłowości związane z jej wcześniejszą działalnością w Elbląskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Po tych zdarzeniach pani Lucyna nie powróciła już do życia publicznego. - Została wplątana w tę sprawę przez swoje zaufanie do ludzi. To był dla niej straszny czas - wspomina jedna z jej przyjaciółek.

Lucyna Szmurło zmarła w wieku 69 lat. Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek, 5 stycznia, o godz. 14 na cmentarzu Dębica.