Niebezpieczne odpady ponownie w ZUO

Do Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu ponownie trafił transport odpadów, które ze względu na wykryte promieniowanie jonizujące zostały zabezpieczone. Zgodnie z obowiązującymi procedurami poinformowano wszystkie właściwe służby. Zdarzenie ma charakter analogiczny do sytuacji z końca stycznia.

Podczas pomiarów na bramkach dozymetrycznych wykryto promieniowanie gamma. Odpady niezwłocznie zabezpieczono i umieszczono na terenie ZUO, na specjalnie wyznaczonym placu przeznaczonym dla tego rodzaju odpadów. Pracownicy zakładu nie mieli kontaktu z odpadami. O zdarzeniu poinformowano właściwe instytucje: Centrum Atomistyki w Warszawie oraz Państwową Inspekcję Sanitarną w Olsztynie. Informacyjnie powiadomiono również Państwową Straż Pożarną w Elblągu oraz Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie.

Przypomnijmy, że podobne zdarzenie miało miejsce pod koniec stycznia br. Wówczas, po przeprowadzeniu badań i zgodnie z wytycznymi, odpady zostały zabezpieczone na okres co najmniej 80 dni do czasu wykonania kolejnych pomiarów przez sanepid.