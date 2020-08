Nieczynne budki szpecą miasto. Kiedy znikną?

W co najmniej kilku miejscach w Elblągu straszą nieczynne budki, w których niegdyś prowadzony był handel. Urzędnicy zapewniają, że sukcesywnie oczyszczają z nich miasto, ale wiele takich spraw trwa miesiącami.

Z interpelacją w sprawie szpecących krajobraz kiosków wystąpił do prezydenta Elbląga Antoni Czyżyk, przewodniczący Rady Miejskiej.

- Tereny miejskie, na których są posadowione prywatne pawilony handlowe, administrowane są przez różne komórki i jednostki organizacyjne, m.in. Departament Zarząd Dróg, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Zarząd Budynków Komunalnych, Zarząd Zieleni Miejskiej – pisze w odpowiedzi na interpelację Michał Missan, wiceprezydent Elbląga. - Właściciele obiektów zobowiązani są do utrzymywania ich w odpowiednim stanie technicznym i estetycznym. Gdy stan obiektów ulega pogorszeniu, zajmujący teren są wzywani do ich naprawy lub usunięcia, czego przykładem mogą być już usunięte kioski przy skrzyżowaniu płk. Dąbka, Giermków, Saperów oraz przy skrzyżowaniu ul. Bema i ul. Kościuszki. Do kolejnych trzech zlokalizowanych przy al. Grunwaldzkiej zostały skierowane wezwania do ich usunięcia.

Działania urzędników to pokłosie raportu z października 2019 roku, autorstwa Romana Smoleńskiego z Departamentu Urbanistyki i Architektury, odpowiedzialnego za estetyzację miasta. Na liście nieczynnych kiosków do usunięcia znalazły się wówczas m.in. obiekty przy al. Grunwaldzkiej, al. Odrodzenia, ul. Saperów, Kościuszki, Słonecznej, Królewieckiej i Mickiewicza.

- W przypadku gdy teren nie zostaje zwolniony (po zakończeniu umowy dzierżawy – red.) gmina składa do sądu pozew o wydanie nieruchomości. Postępowanie takie dotyczą terenu przy ul. Mickiewicza i Kosynierów Gdyńskich - dodaje Michał Missan.