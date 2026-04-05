Niedziela Wielkanocna

Przyszedł czas na świętowanie! Wielkanoc to najważniejsze święto dla chrześcijan, a dla wielu z nas okazja do rodzinnego spędzenia czasu i odpoczynku.

- Niedziela Zmartwychwstania jest najważniejszym wydarzeniem w kalendarzu Kościoła katolickiego, gdyż stanowi o istocie chrześcijaństwa. Świętowanie Wielkiej Nocy zaczyna się dzisiaj, podobnie jak dawniej, od rezurekcji, czyli uroczystej mszy św., którą poprzedza procesja – podaje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tradycją Wielkanocy jest uroczyste śniadanie – na stołach znajdują się poświęcone dzień wcześniej święconki. Nieodłącznym elementem świętowania są też oczywiście pisanki.

- Wielkanoc jest pierwszym i najdawniejszym świętem w Kościele. Obchodzili go apostołowie w tym samym czasie, kiedy Żydzi obchodzili swoją Paschę, gdyż zmartwychwstanie Jezusa dokonało się w dzień po uroczystości Paschy. Była ona obchodzona przez Izraelitów na pamiątkę wybawienia ich z niewoli egipskiej – podaje serwis brewiarz.pl.

Dodajmy, że w wymiarze religijnym okres wielkanocny w Kościele trwa 50 dni, aż do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. W Polsce po Niedzieli Wielkanocnej ustawowo wolnym dniem jest też tzw. Lany Poniedziałek.

