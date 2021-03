Niepozorny surwiwalowiec (Opowieści z lasu, odc. 263)

Jak podaje portal ekologia.pl, mchy to „gromada roślin telomowych (Telomophyta) obejmująca ok. 13 tys. gatunków związanych z różnorodnymi siedliskami na całej kuli ziemskiej, stanowiących główny składnik torfowisk, tajgi, tundry, roślinności wysokogórskiej". Te rośliny lubią miejsca zacienione i wilgotne, u nas spotkamy je m. in. na skałach, glebie czy pniach i gałęziach drzew.

Co ciekawe, niektóre mchy są przystosowane do życia w wodzie czy na lodowych pustyniach, o czym również informuje ekologia.pl. Portal podaje, że najstarsze dowody istnienia mchów pochodzą z permu (299-252 mln lat temu). Mchy to oczywiście niewielkie rośliny (zwykle od 0,2 do 10 cm), choć taki płonnik pospolity dorasta do 30-40 cm. - Mchy są roślinami o heteromorficznej przemianie pokoleń, cechującej się przewagą pokolenia haploidalnego (red: haploidalność to „zjawisko polegające na obecności w jądrze komórkowym jednego zestawu chromosomów” - Encyklopedia PWN) – gametofitu - rozmnażającego się płciowo za pomocą komórek rozrodczych (gamet) nad pokoleniem diploidalnym (sporofitem) rozmnażającym się bezpłciowo przez zarodniki (spory) – czytamy na ekologia.pl. Mchy to swego rodzaju pionierzy – potrafią wyrosnąć w wyjątkowo niesprzyjającym środowisku, np. w takim, w którym brakuje wody lub są niskie temperatury. Wzrastają na skalistym i piaszczystym podłożu, a ich szczątki przyczyniają się do wytwarzania coraz grubszej warstwy gleby, dzięki czemu z czasem w danym miejscu mogą pojawić się inne rośliny. Mchy zatrzymują wodę, dzięki czemu regulują bilans wodny w wielu skupiskach roślinnych, na co również wskazuje ekologia.pl. Dzięki nim gleba nie ulega erozji czy wysuszeniu. Warto podkreślić, że wspomniany na początku torf wykorzystywany jest jako opał lub podłoże w uprawie krzewów owocowych, a także jako nawóz organiczny. - Borowina, rodzaj torfu, ma liczne zastosowania lecznicze, wykorzystywana jest m.in. w leczeniu chorób reumatycznych – podaje ekologia.pl.

oprac. TB