Niewybuch na Kochanowskiego

- Na ul. Kochanowskiego znaleziono niewybuch, prawdopodobnie pocisk moździerzowy. Miejsce zostało zabezpieczone i pozostaje pod nadzorem służb do czasu przyjazdu saperów, którzy zajmą się usunięciem znaleziska. Proszę Was o zachowanie ostrożności i niezbliżanie się do terenu zabezpieczonego przez służby - poinformował 24 lipca po godz. 14 Michał Missan, prezydent Elbląga, w mediach społecznościowych.

Więcej informacji wkrótce. Aktualizacja: Niewybuch został już zabrany przez saperów na poligon, gdzie zostanie zdetonowany.

red.