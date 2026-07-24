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Niewybuch na Kochanowskiego

 Elbląg, Niewybuch na Kochanowskiego

- Na ul. Kochanowskiego znaleziono niewybuch, prawdopodobnie pocisk moździerzowy. Miejsce zostało zabezpieczone i pozostaje pod nadzorem służb do czasu przyjazdu saperów, którzy zajmą się usunięciem znaleziska. Proszę Was o zachowanie ostrożności i niezbliżanie się do terenu zabezpieczonego przez służby - poinformował 24 lipca po godz. 14 Michał Missan, prezydent Elbląga, w mediach społecznościowych.

Więcej informacji wkrótce.

 

Aktualizacja:

Niewybuch został już zabrany przez saperów na poligon, gdzie zostanie zdetonowany.


A moim zdaniem...

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