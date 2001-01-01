Wypadek pod Braniewem

Dziś (6 października) W poniedziałek, kilka minut po godz. 14:00 służba dyżurna Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odebrała zgłoszenie o wypadku drogowym z udziałem auta osobowego.

Do zdarzenia drogowego doszło na drodze krajowej nr 54 w pobliżu miejscowości Glinka gm. Braniewo. Kobieta kierująca autem osobowym marki Honda CRV straciła panowanie nad pojazdem, który wpadł do rowu.

Pojazd uderzył w przydrożne drzewa. Kobieta oraz dziecko zostali przewiezieni przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala w Elblągu. Na miejsce wypadku skierowano strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, zespoły ratownictwa medycznego oraz funkcjonariuszy policji, którzy wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego.

Na czas prowadzenia działań ruch na drodze krajowej został wstrzymany.