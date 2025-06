Nos i cztery łapy na służbie

Obejrzeliśmy dwugodzinny pokaz umiejętności psów pracujących wraz z pogranicznikami, celnikami i policją przy przeszukaniach pojazdów, pomieszczeń czy bagażu. To przede wszystkim znakomity węch i słuch pozwalają wykorzystywać czworonogi do pracy w służbach mundurowych. Labradorka Lara i jej przewodnik starszy rewident Tomasz Stępniewski pracują od 9 lat wspólnie w Wydziale Realizacji Izby Administracyjno-Skarbowej w Olsztynie. Sprawdzają pod kątem akcyzowym rynki, stoiska handlowe, uczestniczą w kontrolach drogowych.

- Psi nos jest niezawodny i nie da się go oszukać. Lara jest przeszkolona do wykrywania tytoniu oraz waluty. Każdy pieniądz ma zapach na bazie farby drukarskiej, nawet jeśli banknoty przejdą przez sto rąk, to on pozostaje. Można je pakować w hermetyczne worki, mieszać z kawą, owijać taśmą strechową – różne są próby oszukania psiego nosa, każda nieudana – mówi Tomasz Stępniewski.