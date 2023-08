Nowa atrakcja dla turystów we Fromborku

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku udostępniło dla turystów Wieżę Kopernika, gdzie odwiedzający na trzech poziomach mogą obejrzeć wystawę „Prywatny świat Mikołaja Kopernika”.

Wieża była zamknięta 10 lat, potem przeszła remont. Udostępniono ją na stałe dla turystów 28 lipca. Wieża została zakupiona przez Mikołaja Kopernika po przybyciu do Fromborka. Uczony nie prowadził z niej obserwacji nieba, ale ze względów na obronne walory urządził w niej izbę do zamieszkania i bezpiecznego przechowywania najcenniejszych przedmiotów, księgozbioru i rękopisów. Główny dom należący do Kopernika, kanonia, znajdował się poza murami warowni, a w wieży przebywał w czasach zagrożeń.

Wieża, nazywana od XVII wieku Wieżą Kopernika, w latach 1912 – 1945 mieściła pierwszą izbę pamięci poświęconą astronomowi. Obecna wystawa, urządzona na trzech poziomach, ukazuje prywatny świat Mikołaja Kopernika: kuchnię, sypialnię i gabinet uczonego.