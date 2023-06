Nowa era parkomatów

Przed ratuszem stanął nowy parkomat. To urządzenie testowe, które zamontował Zarząd Komunikacji Miejskiej, administrujący strefą płatnego parkowania. ZKM apeluje do mieszkańców o uwagi i sugestie dotyczące funkcjonowania urządzenia.

Do połowy września w strefie płatnego parkowania stanie 50 takich urządzeń, które dostarczy poznańska firma Project Parking, zwycięzca przetargu ogłoszonego przez ZKM. Wartość całego zamówienia to 1,1 mln złotych. Stare urządzenia są już wysłużone i wymagają wymiany.

W nowych parkomatach kierowcy muszą wprowadzać numer rejestracyjny pojazdu, mogą za to płacić nie tylko bilonem, ale także – co jest nowością – kartami płatniczymi oraz blikiem. Maszyny nie będą już za to obsługiwać Elbląskiej Karty Miejskiej.

- Wszystkie urządzenia będą połączone z oprogramowaniem nadzorującym i zarządzającym ich pracą. Docelowo nie będzie konieczności pobierania wydruku biletu parkingowego. Parkomaty będą czerpać energię z paneli fotowoltaiczny wbudowanych w obudowę. Będą też miały możliwość pracy pod zasilaniem z sieci – wyjaśnia Zarząd Komunikacji Miejskiej.

Testowe urządzenie zostało zamontowane na parkingu przy Urzędzie Miejskim przy ul. Łączności. ZKM w Elblągu zwraca się do użytkowników o uwagi i sugestie dotyczące funkcjonowania nowego parkomatu..