Nowa ścieżka rowerowa w Stegnie

Do użytku oddano nowy odcinek ścieżki rowerowej ze Stegny do Sztutowa. Inwestycja prowadzona jest w ramach projektu "Pomorskich Tras Rowerowych".

Rowerzyści trasą rowerową na Mierzei Wiślanej od Mikoszewa do Piasków mogli przejechać już dawno, jednak na niektórych jej fragmentach musieli korzystać z drogi nr 51 lub ścieżek leśnych. Właśnie oddano do użytku ważny fragment tej trasy: Stegna - Sztutowo. Odbiór techniczny odbył się 15 czerwca. Nowy odcinek ścieżki rowerowej w ma około 1,3 km długości, dodatkowo przy ul. Brzozowej w Stegnie powstało rowerowe miejsce postojowe z wiatą, ławkami, stołem, stojakami na rowery i urządzeniem do ich naprawy.

Inwestycja prowadzona jest w ramach projektu "Pomorskich Tras Rowerowych" w partnerstwie z sąsiednimi gminami: Sztutowem i Krynicą Morską oraz Nadleśnictwem Elbląg. Trasa biegnie wzdłuż drogi wojewódzkiej 501. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości trasy rowerowej R-10, czyli wielkiego międzynarodowego szlaku rowerowego wokół Morza Bałtyckiego, który mierzy niemalże 9 tys. km