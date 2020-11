Nowe Monasterzysko ma 700 lat

8 listopada 1320 roku na prawie chełmińskim została lokowana wieś Musterberg. To dzisiejsze Nowe Monasterzysko koło Młynar, nazywane przez mieszkańców „Wioską dobrego czasu”.

- W trudnej sytuacji pandemii covidowej nie organizujemy obchodów, ale informujemy, że naszej wsi stuknęło 700 lat – napisali do naszej redakcji mieszkańcy Nowego Monasterzyska. - Dla nas, obecnych mieszkańców (trzy pokolenia powojennych osadników) jest to Wioska Dobrego Czasu. Zapraszamy wszystkich do spędzania wolnego czasu w naszej wsi po ustaniu pandemii. Przygotowaliśmy gry terenowe i miejsce do rekreacji.

Na terenie wsi powstały ostatnio m.in. tablice edukacyjne dotyczące zegarów natury i życia pszczół.

A więcej na temat historii i atrakcji tej miejscowości można dowiedzieć się ze strony internetowej, założonej przez mieszkańców.