Nowe mostowe otwarcie w Nowakowie

Most w Nowakowie będzie otwierany (albo, jak kto woli, podnoszony) siedem razy dziennie. Wcześniej wokół obiektu, który przechodził częste awarie, narastał spór między elbląskim starostwem a Urzędem Morskim w Gdyni, a o interwencję w sprawie mostu prosili nas Czytelnicy.

"Na podstawie informacji otrzymanego od Urzędu Morskiego w Gdyni, Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku informuje, że ustalone zostały nowe godziny otwarcia mostu w Nowakowie, które będą obowiązywały od dnia 17 lipca 2024 r. Nowe godziny otwarcia mostu: 8, 10, 12, 14, 15:30, 17:30, 19:15. Wszelkie ewentualne uwagi dotyczące nowych godzin otwarcia mostu prosimy kierować bezpośrednio do Urzędu Morskiego w Gdyni" - informuje Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku.

Przypomnijmy. O interwencję w sprawie mostu prosił nas pod koniec czerwca nasz Czytelnik.

- Obecne godziny (wówczas cztery podniesienia w ciągu dnia - red.) otwarcia mostu mocno zawężają potencjalne możliwości dla łodzi żaglowych (które w przeważającej większości nie mają możliwości złożenia masztu) mocno zniechęcając do turystyki wodnej w naszym mieście. Hasła otwarcia regionu na wodę i turystykę wodną wyglądają w tym świetle kuriozalnie – podkreślał. Jak się wówczas dowiedzieliśmy, ograniczenie wynikało z wysokiej awaryjności mostu, która m. in. rodzi koszty i wydłuża czas oczekiwania pojazdów. Sprawa była poruszana podczas sesji Rady Powiatu, o czym również pisaliśmy na portElu w materiale Most w Nowakowie szuka właściciela:

- Zarząd powiatu przedstawił stanowisko na pismo Urzędu Morskiego w Gdyni w sprawie przejęcia mostu obrotowego w Nowakowie i zlecił przygotowanie projektu odpowiedzi wskazując, iż powiat elbląski zmuszony jest odmówić przejęcia mostu na majątek powiatu na mocy wskazanej przez Urząd Morski w Gdyni podstawy prawnej. Jednocześnie wyrażając wolę pomocy Urzędowi Morskiemu w Gdyni w jego obsłudze na mocy odrębnej umowy, określającej wzajemne prawa i obowiązki oraz ustalającej zasady ponoszenia kosztów obsługi mostu, dodatkowo podkreślając odstąpienie od podpisanego projektu porozumienia zaproponowanego przez Urząd w części dotyczącej przejęcia obiektu mostowego przez powiat – wyjaśniał 28 czerwca, podczas sesji Rady Powiatu w Elblągu starosta Maciej Romanowski. Poinformował wtedy, że Urząd Morski w Gdyni odmówił partycypowania w kosztach eksploatacji mostu. Podkreślał, że aktualny stan techniczny mostu uniemożliwia normalne jego użytkowanie i, że powiat elbląski może przejąć wybudowane przy tej inwestycji drogi, ale z wyłączeniem nawierzchni mostu. Po sesji Rady Powiatu raz jeszcze skierowaliśmy pytania w tej sprawie do Urzędu morskiego w Gdyni, otrzymaliśmy odpowiedź, że "urząd jest w trakcie rozmów i podejmowania decyzji". Skierowaliśmy pytania do urzędu raz jeszcze po ostatniej informacji Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku, podobnie próbujemy skontaktować się ze starostą, by dowiedzieć się, czy i jakie zapadły ustalenia.

Most w Nowakowie został oddany do użytku 5 lipca 2023 r. Jest konstrukcją stalową, waży ponad 650 ton. Jest to najdłuższy (103 m) z trzech mostów obrotowych, zaprojektowanych i wybudowanych w ramach budowy nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej do Elbląga. Kosztował 38 mln złotych.