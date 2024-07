Most w Nowakowie poszukuje właściciela

- Powiat elbląski zmuszony jest odmówić przejęcia mostu na swój majątek, na mocy wskazanej przez Urząd Morski w Gdyni podstawy prawnej - mówił Maciej Romanowski, starosta elbląski podczas ostatniej Sesji Rady Powiatu w Elblągu. Przypomnijmy, że władze powiatu ograniczyły już wcześniej godziny otwarć mostu, decyzję tłumacząc jego awaryjnością.

Od 1 lipca decyzją Zarządu Powiatu most w Nowakowie otwierany jest tylko cztery razy dziennie, wcześniej było to jedenaście razy. Jak tłumaczył w rozmowie z nami 25 czerwca Maciej Romanowski, starosta elbląski, wynika to z awaryjności mostu. Sprawa przejęcia mostu w Nowakowie przez powiat była także tematem na jednym z ostatnich posiedzeń jego zarządu.

- Zarząd powiatu przedstawił stanowisko na pismo Urzędu Morskiego w Gdyni w sprawie przejęcia mostu obrotowego w Nowakowie i zlecił przygotowanie projektu odpowiedzi wskazując, iż powiat elbląski zmuszony jest odmówić przejęcia mostu na majątek powiatu na mocy wskazanej przez Urząd Morski w Gdyni podstawy prawnej. Jednocześnie wyrażając wolę pomocy Urzędowi Morskiemu w Gdyni w jego obsłudze na mocy odrębnej umowy, określającej wzajemne prawa i obowiązki oraz ustalającej zasady ponoszenia kosztów obsługi mostu, dodatkowo podkreślając odstąpienie od podpisanego projektu porozumienia zaproponowanego przez Urząd w części dotyczącej przejęcia obiektu mostowego przez powiat – wyjaśniał podczas ostatniej (28 czerwca) sesji Rady Powiatu w Elblągu starosta.

Starosta poinformował również, że Urząd Morski w Gdyni odmówił partycypowania w kosztach eksploatacji mostu. Dodał, że aktualny stan techniczny mostu uniemożliwia normalne jego użytkowanie i, że powiat elbląski może przejąć wybudowane przy tej inwestycji drogi, ale z wyłączeniem nawierzchni mostu.

- W szczególności z uwagi na odmowę przez urząd partycypowania w kosztach jego eksploatacji oraz fakt, że aktualny stan techniczny uniemożliwia normalne użytkowanie mostu - mówił starosta elbląski.

Dziś o komentarz w tej sprawie poprosiliśmy wicestarostę elbląskiego Ryszarda Zająca. - Rozmowy z Urzędem Morskim trwają, nie komentujemy ich na razie - powiedział nam Ryszard Zając.

Most w Nowakowie został oddany do użytku 5 lipca 2023 r. Jest konstrukcją stalową, waży ponad 650 ton. Jest to najdłuższy (103 m) z trzech mostów obrotowych, zaprojektowanych i wybudowanych w ramach budowy nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej do Elbląga. Kosztował 38 mln złotych

W tej sprawie wysłaliśmy pytania do Urzędu Morskiego w Gdyni. Do tematu wrócimy