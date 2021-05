Nowe otwarcie Lewicy

- My jesteśmy gołębiami pokoju, w związku z tym konsolidujemy Lewicę, rozmawiamy, przytulamy, podajemy dłonie. Nie ma żadnego współzawodnictwa – mówił dzisiaj w Elblągu wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty na temat nowo powstającej formacji. W piątek Nowa Lewica otworzyła swoją siedzibę i filię biura poselskiego. Zobacz zdjęcia.

Do Elbląga przyjechali w piątek liderzy Nowej Lewicy z Włodzimierzem Czarzastym, wicemarszałkiem Sejmu, na czele. Spotkali się w ratuszu z władzami miasta i otworzyli siedzibę Nowej Lewicy przy ul. Łączności, gdzie będzie też mieścić filia biura poselskiego Marcina Kulaska z Olsztyna.

- Przekazaliśmy panu marszałkowi i parlamentarzystom informacje o naszym mieście, sprawie przekopu, rozwoju portu, a także pismo z prośbą o lobbowanie w parlamencie o pieniądze na rozwój naszego miasta, zarówno o środki z budżetu państwa jak i Funduszu Odbudowy – mówił Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga.

Przypomnijmy, że Lewica porozumiała się z PiS w sprawie poparcia Krajowego Funduszu Odbudowy, czyli specjalnej puli z unijnych funduszy, dzięki której państwo ma zapobiegać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. 30 procent tych środków ma trafić do samorządów.

- Dla dobra Polaków jesteśmy w stanie podpisać pakt nawet z diabłem, co nam się ostatnio zarzuca – mówił poseł Marcin Kulasek. - Polacy już to oceniają bardzo dobrze i wiedzą, będziemy pilnować, by te pieniądze wpłynęły i że nie będą wydawane w inny sposób niż gwarantuje to Unia Europejska.

Po głosowaniu w Sejmie sprawą KPO zajmie się Senat i po poprawkach trafi ona z powrotem do Sejmu. Jak wówczas zachowa się Lewica?

- Lewica jest częścią twardej opozycji. Głosowała w Sejmie tak samo jak partia pana Hołowni i partia pana Kosiniaka. Tylko jedna partia głosowała inaczej, nie oceniam tego – mówił Włodzimierz Czarzasty. - My po prostu mieliśmy inne zdanie od Platformy w sprawie środków finansowych dla Polski. Nie może mieć Lewica innego zdania od Platformy? W Sejmie zachowamy się tak samo jak w przypadku innych poprawek opozycji. Wesprzemy je w Senacie i w Sejmie. Jeśli ktoś się temu dziwi, nie obserwował naszego zachowania w Sejmie. Niech nikt nie ma wątpliwości – elektorat Lewicy jest jednym z najbardziej antypisowskich elektoratów w Polsce. Zawsze będziemy jednak za tym, by Polska miała pieniądze – stwierdził.

Zapytaliśmy działaczy Lewicy, dlaczego otwierają drugie biuro poselskie i to parlamentarzysty z sąsiedniego olsztyńskiego okręgu, skoro w Elblągu już działa biuro posłanki Moniki Falej, która zdobyła mandat właśnie z Elbląga. Czy to oznaka rywalizacji między parlamentarzystami Lewicy?

- Żadnej rywalizacji nie ma. Póki co funkcjonują dwie formacje. Jedna nazywa się Nowa Lewica, dawniej SLD. Funkcjonuje Wiosna Roberta Biedronia, jej przedstawicielką jest Monika Falej. Stąd na razie dwa biura. Pewnie jak dojdzie do kongresu zjednoczeniowego, jaki ma odbyć do końca roku, połączymy się w jedno – przyznał Marcin Kulasek. - Ja otwieram filię, główne biuro mam w Olsztynie.

- My jesteśmy gołębiami pokoju, w związku z tym konsolidujemy Lewicę, rozmawiamy, przytulamy, podajemy dłonie. Nie ma żadnego współzawodnictwa. Wiemy, że dzięki, że Razem, Wiosna, Nowa Lewica, Polska Partia Socjalistyczna wspólnie stanęła dwa lata temu do wyborów, to wróciliśmy do Sejmu. Nie szukajcie Państwo dziury tam, gdzie jej nie ma – dodał Włodzimierz Czarzasty. - Otwieramy kolejne siedziby Nowej Lewicy, bo wiemy, że młode pokolenie jest coraz bardziej otwarte na lewicę.