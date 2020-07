W bieżącym tygodniu w lasach Nadleśnictwa Elbląg zawieszone zostały nowe tablice na szlabanach zamykających drogi leśne służące jako dojazdy ratunkowe.

Zauważyliśmy że coraz więcej turystów odpoczywających na Mierzei Wiślanej parkuje samochody przy szlabanach zamykających drogi leśne. Takie zachowanie kierowców może okazać się bardzo niebezpieczne, a w konsekwencji nawet kosztować czyjeś życie. Niemal co roku na Mierzei Wiślanej straż pożarna, pogotowie czy morska służba poszukiwania i ratownictwa (SAR) spotyka się z sytuacją, w której przez zastawione szlabany musi wydłużyć drogę dojazdową do poszkodowanych. W tym roku taka sytuacja miała miejsce w Jantarze, gdzie przez zastawiony szlaban straż pożarna wydłużyła czas dojazdu do tonących osób o kilka minut ( co mogło kosztować ich życie). Przypominamy, drogi leśne nie są drogami publicznymi i nie są dostosowane do takiego ruchu. Wjeżdżając na drogi leśne musimy liczyć się z mandatem. Takie drogi służą maszynom i samochodom pracującym w lesie oraz służbom ratowniczym jako najszybszy dojazd do poszkodowanych. W związku z tym, że niektórzy kierowcy nie przestrzegają zakazu wjazdu do lasu, stawiane są szlabany, dzięki którym służby mają pewność, że gdy wjadą za zamknięty szlaban, nie trafi im się głęboko w lesie zatarasowana przez przypadkowy samochód droga. Apelujemy do wszystkich osób odpoczywających nad morzem! Korzystajmy z lasu i uroków Mierzei Wiślanej ale róbmy to z głową. Służby ratunkowe, często poruszają się dużymi samochodami z przyczepami dla tego prosimy nie zastawiać szlabanów, nie wjeżdżać na drogi leśne i nie prątkować samochodów na zjazdach na takie drogi. Ty też możesz kiedyś potrzebować pomocy!