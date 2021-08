Nowe zakupy w Szpitalu Miejskim

Podczas konferencji prasowej w czwartek (19 sierpnia) prezydent Elbląga oraz dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu przedstawili nowe inwestycje i zakupy w placówce. Wzbogaciła się ona m.in. o nowoczesny tomograf komputerowy.

Budowa nowego bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim wraz z łącznikiem oraz modernizacja czterech oddziałów szpitalnych (chirurgii dziecięcej, pediatrii, rehabilitacji kardiologicznej i psychiatrii) będzie kosztować 52 mln złotych, z czego 36 milionów to dofinansowanie pozyskane przez elbląski samorząd i szpital z funduszy unijnych. Przypomnijmy, że prace związane z budową bloku operacyjnego i remontem oddziałów mają się zakończyć do 31 grudnia 2022 roku. Po zrealizowaniu inwestycji szpital zyska blok operacyjny o powierzchni 4,5 tys. m kw., który będzie połączony z dotychczasowym obiektem przy ul. Komeńskiego.

- Dzisiaj elblążanie mogą spać spokojnie, jeśli chodzi o finanse szpitala, realizujemy kolejne inwestycje i podnosimy poziom jakości leczenia w Szpitalu Miejskim. Szpital pozyskuje środki finansowe z funduszy unijnych, covidowych i wojewódzkich - mówił prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Nowe szpitalne zakupy przedstawił dyrektor tej placówki Mirosław Gorbaczewski.

- Pacjenci mogą już korzystać 128-warstwowego tomografu komputerowego firmy General Electric, który otrzymaliśmy od Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Jego wartość to 2,7 mln zł. Do tego dołożone zostały środki, by to urządzenie zostało u nas zainstalowane. Tomograf już funkcjonuje w szpitalu w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej – mówił Mirosław Gorbaczewski.

Szpital Miejski ma również nowy mammograf w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej wart 600 tys. zł. Placówka wzbogaciła się również o tomograf komputerowy, przenośny aparat rtg, aparat usg, nowe łóżka do intensywnej terapii i aparaty do wysokoprzepływowej terapii tlenem. Kończą się prace przy budowie rampy transportowej, zmodernizowano budynek Poradni Medycyny Pracy, w budowie jest zewnętrzna winda szpitalna przy budynku głównym, zakończyły się prace przy modernizacji windy transportowej. Zainstalowano też pocztę pneumatyczną pomiędzy budynkami szpitala ul. Komeńskiego i Żeromskiego. Nadal trawją prace przy modernizacji Oddziału Chirurgii Dziecięcej i Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej.