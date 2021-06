Nowi dyrektorzy szkół

Rozstrzygnięto konkursy na dyrektorów pięciu elbląskich szkół. 28 czerwca prezydent Elbląga Witold Wróblewski powierzył im stanowiska. Swoje funkcje nowi dyrektorzy obejmą od 1 września.

Katarzyna Beata Jankowska wygrała konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego, zastąpi Bogusława Milusza. Joanna Ewa Celińska wygrała konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 im. Mikołaja Kopernika w Elblągu, zastąpi tu Katarzynę Rachwał. Małgorzata Anna Ptasznik zwyciężyła w konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Marii Curie Skłodowskiej, zastąpi Mirosławę Dańczyszyn. Anna Beata Sobolak jest nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 23, zastąpi Joannę Celińską. Małgorzata Meisner wygrała konkurs na dyrektora Bursy Szkolnej nr 2 w Elblągu i ponownie obejmie to stanowisko.

W konkursie mógł wziąć udział minimum nauczyciel mianowany spełniający warunki do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej lub placówce, ukończył studia kurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania oświatą. Konieczny był także pięcioletni staż pracy na stanowisku nauczyciela lub nauczyciela akademickiego oraz spełnia pozostałe warunki uprawniające do udziału w konkursie (m. in. minimum bardzo dobra ocena pracy w ciągu ostatnim pięciu lat). Do konkursu mógł przystąpić także nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony w urzędzie organu administracji rządowej, w którym realizowane są działania z zakresu oświaty kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

15 czerwca Urząd Miejski w Elblągu ogłosił również konkurs na dyrektora SP nr 12 w Elblągu. Dokumenty można składać do 29 czerwca.