Nowi funkcjonariusze w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej

Wczoraj (11 marca) 12 nowych funkcjonariuszy zaliczyli postępowanie kwalifikacyjne i są już w szeregach Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Podczas ofiarnego ślubowania, zaprzysięgli ofiarnego i sumiennego wykonywania powierzonych im zadań. Przysięgę - w asyście pocztu sztandarowego - przyjął Robert Inglot, Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG

Komendant pogratulował ślubującym wstąpienia w szeregi i podziękował za to, że jako miejsce służby wybrali akurat to miejsce. Zaznaczył, że zakładając mundur funkcjonariusza Straży Granicznej, należy pamiętać, by nosić go z dumą i szacunkiem, mając zawsze na względzie dobro obywatela i całego państwa polskiego. Gen. bryg. SG Robert Inglot życzył im, by słowa roty, ślubowania i zasad etyki funkcjonariusza Straży Granicznej wzięli sobie do serca i traktowali jako drogowskaz w dalszym postępowaniu.

Po ukończeniu szkolenia, początkujący funkcjonariusze, zostaną skierowani do bezpośredniej ochrony zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. W tym roku szansę na założenie munduru i wstąpienie w szeregi Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej mają jeszcze 53 osoby. Wystarczy wykonać telefon, złożyć dokumenty i przejść dwuetapową procedurę kwalifikacyjną by zająć jedno z wolnych miejsc. Więcej informacji na stronie internetowej Straży Granicznej: