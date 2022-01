Nowości w OSP Krzewsk

Jest takie powiedzenie: "nieważne, jak się zaczyna, ważne, jak się kończy". My zdecydowanie życzylibyśmy sobie, żeby każdy miesiąc nowego roku był dla nas równie owocny, jak grudzień 2021. Dzięki zaangażowaniu naszych przyjaciół ubiegły rok udało się nam zamknąć wieloma wartościowymi inwestycjami. Zobacz zdjęcia.

Na początek: Marcin Wiktorowicz z firmy Wiktorowicz Maszyny Rolnicze z Susza przekazał naszej jednostce akumulatorową piłę szablastą firmy Makita (wraz za całym oporządzeniem).

- Piła ta pozwoli nam w sposób szybki i bezpieczny, podczas rozmaitych akcji ratowniczo-gaśniczych, stworzyć dostęp do miejsca działań. Przede wszystkim podczas akcji związanych z usuwaniem skutków wypadków komunikacyjnych umożliwia usunięcie przedniej, klejonej szyby pojazdu, celem stworzenia drogi ewakuacji dla osób poszkodowanych – mówi Zbigniew Rutkowski, zastępca naczelnika OSP Krzewsk.

Następnego dnia Agencja Reklamy Reproskan przekazała nam pokaźny pakiet kolorowanek, które zaprojektowaliśmy z myślą o najmłodszych miłośnikach pożarnictwa. Książeczki te przekazywaliśmy (i przekazujemy) podczas spotkań z dziećmi, w czasie których omawiamy tematykę bezpieczeństwa i zapobiegania niebezpiecznym zjawiskom.

Dzięki środkom z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz wsparciu Gminy Markusy wzbogaciliśmy się o kamerę termowizyjną FLIR K2 (urządzenie odebraliśmy już jakiś czas temu, jednakże czekaliśmy na dodatkowe elementy jego wyposażenia, m.in. retraktor - dlatego też wstrzymaliśmy się z "pochwaleniem się" do skompletowania całego zestawu).

- Kamera FLIR K2 pozwoli nam nam na lepsze rozpoznanie, także w warunkach ograniczonej widoczności, a co za tym idzie szybsze opanowanie pożarów. W zestawie z pozyskanymi wcześniej lancami gaśniczymi zyskamy możliwość ograniczenia do minimum użycia środka gaśniczego, w tym wody – mówi Krzysztof Prochera, strażak OSP Krzewsk.

Kolejnym zakupem - dokonanym w głównej mierze w trosce o mieszkańców naszej gminy - są dwa detektory, które znajdują się na wyposażeniu zakupionego w 2020 roku MANa :

- detektor jednogazowy Dräger Pac 6000, do pomiarów stężenia tlenku węgla,

- miernik gazów wybuchowych AZ.

- O tym, jak groźny jest tlenek węgla czy gazy wybuchowe chyba nie trzeba już nikogo uświadamiać. Oba urządzenia pozyskaliśmy w ramach współpracy z firmą Urban Construction sp. z o.o., organizatorem i głównym sponsorem RFC Poland – mówi Michał Piasek, strażak OSP Krzewsk.

Dzięki środkom otrzymanym za udział w zawodach sportowo pożarniczych na szczeblu powiatu elbląskiego oraz świątecznemu funduszowi strażackiemu gminy Markusy nasza jednostka wzbogaciła się o zestaw do klinów i podkładów do stabilizacji MS III, które w myśl wchodzących od przyszłego roku wymagań - dotyczących ratownictwa technicznego w KSRG - jesteśmy zobligowani posiadać. Zestaw ten pozwala m.in. zapobiegać przemieszczaniu się pojazdu, "na którym" prowadzone są działania związane z ratownictwem technicznym.

20 grudnia w naszej jednostce odbyło się spotkanie opłatkowe, które - poza druhnami i druhami - swoją obecnością zaszczycili:

- Piotr Opaczewski - wicewojewoda warmińsko-mazurski,

- Michał Gzowski,

- Dorota Wasik - wójt gminy Markusy,

- brygadier Robert Licznerski - Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu,

- ks. mgr Zenon Pietrowicz - proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Jeziorze,

- Paweł Liedtke - komendant gminny,

- Wiesław Kulikowski - inspektor ds. budownictwa i inwestycji w Gminie Markusy.

Była to okazja do lekkiego odprężenia, podsumowania roku i podziękowań... Michał Gzowski, przyjaciel naszej jednostki, pod choinkę przywiózł nam 300 strażackich kalendarzy (zrealizowanych dzięki wsparciu pana Michała oraz pani Magdaleny Zientarów) oraz długo wyczekiwany prezent w postaci symbolicznego czeku na kwotę 30 461,99 z Funduszu Sprawiedliwości - na modernizację naszego zestawu holmatro. Ze względu na wyeksploatowanie niektórych elementów i brak środków finansowych w budżecie jednostki był on wyłączony z eksploatacji i nie mógł być użytkowany.

Umowę darowizny w imieniu gminy podpisała wójt Dorota Wasik, która od początku swojej kadencji angażuje się w podnoszenie sprawności bojowej jednostek z terenu Gminy Markusy.

- Bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Elbląskiego jest mi szczególnie bliskie, stąd moje zaangażowane w pomoc dla strażaków ochotników z regionu. Ta inwestycja rozwiązała największą bolączkę druhów z Krzewska, a ponadto znacząco wzrosły dzięki niej ich możliwości z zakresu ratownictwa technicznego. Zmodernizowany zestaw jest w pełni kompatybilny z aktualnie produkowanymi narzędziami przeznaczonymi do ratownictwa technicznego – mówi Michał Gzowski.

- Dzięki zastosowanej technologii "System Core" nasz zestaw może być rozwijany o kolejne elementy, zgodne ze współcześnie obowiązującymi normami oraz nowinkami z zakresu ratownictwa technicznego. Ponadto w przypadku zdarzeń masowych, podczas których w akcji ratowniczej uczestniczy większa liczba zastępów z innych jednostek, technologia ta umożliwia nam wymianę urządzeń między poszczególnymi jednostkami. Wynika to właśnie z ujednoliconych złączy "jednowężowych" – mówi Zbigniew Rutkowski, zastępca naczelnika OSP Krzewsk.