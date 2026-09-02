Nowości w programie „Aktywuj się z MOSiR-em”

Wrzesień to dobry moment, żeby wrócić do regularnej aktywności. Po wakacyjnej przerwie, 14 września rusza nowy sezon programu Aktywuj się z MOSiR-em, a wraz z nim kilka istotnych zmian. Na uczestników czekają nowe zajęcia, nowi instruktorzy, więcej godzin, a także dwie, odnowione sale fitness na Lodowisku Helena. Sprawdź szczegóły.

Nowe zajęcia, nowi instruktorzy

- Nowy sezon to nie tylko dobrze znane i lubiane zajęcia, ale również nowe propozycje. Do harmonogramu dołączają ćwiczenia „Brzuch i Pośladki” oraz „Body&Mind”. Zmiany czekają również na uczestników znanych już zajęć – nowi instruktorzy pojawią się na Jodze, Zdrowym Kręgosłupie oraz Aqua Fitnessie. Rozbudowany program „Aktywuj się z MOSiR-em” jest odpowiedzią na potrzeby naszych uczestników oraz spore zainteresowaniem jakim cieszą się zajęcia. Naszą ofertę wyróżnia dostępność, szeroki zakres różnorodnych propozycji oraz korzystne ceny. Już teraz warto zapoznać się ze szczegółami nowego sezonu i wybrać odpowiednią formę aktywności – mówi Paulina Borkowska, kierownik Działu Organizacji Imprez i Marketingu.

Więcej przestrzeni

Nowy sezon rozpoczynamy w odświeżonych wnętrzach. Na Lodowisku Helena wyremontowana została dotychczasowa sala fitness, dzięki czemu zajęcia będą odbywać się w bardziej komfortowych warunkach. Co ważne, do dyspozycji uczestników w nadchodzącym sezonie będzie również druga sala fitness na parterze. Dwie sale oznaczają przede wszystkim więcej możliwości i lepsze wykorzystanie przestrzeni. Dzięki takiemu rozwiązaniu w grafiku znalazła się przestrzeń na większy wybór ćwiczeń.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ AKTYWUJ SIĘ Z MOSiR-em:

Górna sala fitness – Lodowisko Helena, ul. Karowa 1

FitStep – poniedziałki o 17:00, środy o 19:00 – limit 30 osób

Turbo Spalanie – poniedziałki i środy o 18:00, piątki o 17:30 – limit 30 osób

Joga – poniedziałki o 19:00, środy o 17:00 – limit 30 osób

Pilates – wtorki i czwartki o 16:30 (grupa podstawowa) i 17:30 (grupa zaawansowana) – limit 30 osób

Dolna sala fitness – Lodowisko Helena, ul. Karowa 1

Brzuch i Pośladki – wtorki i czwartki o 17:15 – limit 30 osób

Zumba – wtorki 19:00 gr. początkująca i godz. 20:00 gr. zaawansowana i czwartki godz. 19:00 gr. zaawansowana i 20:00 gr. początkująca – limit 40 osób

Zdrowy Kręgosłup – środy o 17:00, piątki o 8:00 – limit 30 osób

Body&Mind – środy o 18:00, piątki o 18:30 – limit 30 osób

Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, ul. Moniuszki 25

Poranki Aqua Fitness – poniedziałki i środy o 8:30

Aqua Fitness – wtorki i czwartki o 19:45

Aqua Senior – środy o 9:15 i 10:15

Kryta Pływalnia, ul. Robotcznia 68

Aqua Fitness – poniedziałki, środy i piątki o 20:05

Aqua Senior – soboty o 11:00 i 12:00

Nowy sezon to dobry moment, żeby znaleźć swoją formę aktywności i wpisać ją na stałe do tygodniowego kalendarza. Niezależnie od tego, czy wybieracie intensywny trening, spokojniejsze ćwiczenia, jogę, pilates czy zajęcia w wodzie, Aktywuj się z MOSiR-em daje wiele możliwości regularnego ruchu. Do zobaczenia już w poniedziałek, 14 września, na treningu.

Więcej informacji dotyczących zajęć, cen oraz aktualnego harmonogramu znajduje się na stronie mosir.elblag.eu.