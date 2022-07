Nowy burmistrz Krynicy Morskiej

Adam Ostrowski wygrał w niedzielę przedterminowe wybory na burmistrza Krynicy Morskiej. Otrzymał o 243 głosy więcej niż jego kontrkandydatka.

Adam Ostrowski był już burmistrzem Krynicy Morskiej w latach 2006-2014. W 2014 i 2018 roku przegrał rywalizację z Krzysztofem Swatem, który kilka miesięcy temu stracił mandat po prawomocnym wyroku sądowym. Konieczne były nowe wybory na burmistrza, do których stanęli: 65-letni Ostrowski i Anna Jaworska, 35-letnia radna Krynicy Morskiej.

W niedzielnym głosowaniu wzięło udział 687 spośród 1160 uprawnionych do głosowania mieszkańców Krynicy Morskiej. Na Adama Ostrowskiego zagłosowało 243 osób więcej niż na Annę Jaworską i to on obejmie rządy w krynickim samorządzie.