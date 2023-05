Nowy oddział rehabilitacji przyjmie pierwszych pacjentów

15 maja w pasłęckim szpitalu otwarty zostanie nowy oddział rehabilitacji stacjonarnej dla dorosłych oraz ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Dzień później placówka zacznie przyjmować pierwszych pacjentów.

Oddział będzie przyjmował przede wszystkim dorosłych pacjentów z chorobami układu mięśniowego i kostnego. - Łóżka i sprzęt rehabilitacyjny już są, obecnie trwają ostatnie, drobne prace przed oficjalnym otwarciem oddziału - mówi Iwona Chełchowska, prezes zarządu Szpitala Powiatowego spółki z o. o. w Pasłęku.

Będzie to oddział stacjonarny (25 łóżek) dla pacjentów do rehabilitacji ogólnoustrojowej oraz ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci (15 lóżek) z zaburzeniami wieku rozwojowego. Do tej pory w powiecie elbląskim nie było rehabilitacji stacjonarnej. Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci na terenie pasłęckiego szpitala już działa, ale jak mówi Iwona Chełchowska, „placówka chce stworzyć jak najlepsze warunki udzielania świadczeń i zapewnić wyższy komfort pacjentom”. Podczas otwarcia oddziału odsłonięta zostanie również tablica upamiętniająca Witolda Żaka, wieloletniego lekarza pracującego w pasłęckim szpitalu oraz pierwszego przewodniczącego Rady Powiatu w Elblągu.

- Koszt inwestycji bez wyposażenia to ponad 7 mln zł, z tego 3,3 mln zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, 2 mln zł zabezpieczył Szpital Powiatowy w Pasłęku, a milion złotych to wkład powiatu elbląskiego. Brakujące środki dołożył Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - informuje Starostwo Powiatowe w Elblągu.

Jak podkreślała w rozmowie z nami w styczniu tego roku Iwona Chełchowska, w tej placówce znajdą pomoc przede wszystkim pacjenci z terenu powiatu elbląskiego. - Z racji tego, że oddział powstaje w Pasłęku zapewne w większości pacjentami będą mieszkańcy powiatu. Jednak nie te jest to ultimatum, każdy, kto będzie miał skierowanie będzie mógł ją tutaj otrzymać - mówiła wówczas prezes Chełchowska.