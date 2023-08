Nowy punkt na elbląskiej mapie zero waste

W Zakładzie Utylizacji Odpadów w Elblągu stanął kontener do którego mieszkańcy mogą wrzucać niepotrzebne rzeczy. Dzięki pracownikom Domu pod Cisem, który prowadzony jest przez Stowarzyszenie ESWIP przedmioty te będą miały możliwość zyskania drugiego życia.

- Odkąd uruchomiliśmy sklep społeczny zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób ułatwiać mieszkaniom przekazywanie rzeczy po to, żeby przedmioty, które do niczego im już nie posłużą, nie musiały trafiać na śmietnik i nie stawały się odpadami – tłumaczy Justyna Duks, dyrektor ds. rozwoju Stowarzyszenia ESWIP. – Pomyśleliśmy, że dobrym pomysłem jest współpraca z Zakładem Utylizacji Odpadów w Elblągu. Dzięki uprzejmości ZUO, na ich terenie powstała EKOdzielnia po to, żeby ludzie mogli w ostatnim jeszcze momencie zdecydować o tym, czy rzeczywiście dany przedmiot musi stać się tym odpadem.

Oddawane do EKOdzielni przedmioty powinny być w dobrym stanie. Po odświeżeniu będą one sprzedawane w sklepie społecznym.

- Idea sklepu społecznego polega na tym, że dajemy drugie życie rzeczom. Zachęcamy mieszkańców Elbląga do tego, żeby oddawali przedmioty, które nie są im potrzebne, a mogą być przez kogoś wykorzystane. To są przedmioty użytku codziennego, artykuły dekoracyjne, meble, książki, sprzęty elektroniczne, meble. W ten sposób działamy w nurcie gospodarki obiegu zamkniętego, a więc dokładamy swoją małą cegiełkę do tego, żeby odpadów w Elblągu było mniej.

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zysk ze sprzedaży przedmiotów przeznacza na działania społeczne i charytatywne. Kontener, który znajduje się w Zakładzie Utylizacji Odpadów przy ulicy Mazurskiej 42 w Elblągu jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:30 oraz w soboty w godzinach od 6:00 do 13:30.