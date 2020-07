Nowy samochód elbląskich strażników miejskich

Elbląscy strażnicy miejscy otrzymali trzeci samochód do swojej dyspozycji. To ośmioletni Nissan Navara, który poprzednio użytkował Elbląski Park Technologiczny.

Nissan Navara 2,5 (rok prod. 2012) poprzednio byl uzytkowany przez Elbląski Park Technologiczny.

Aby pojazd mógł być wykorzystany do celów służbowych należało go przygotować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pojazd z koloru białego został oklejony na srebrny, zostały doklejone emblematy SM w Elblągu oraz napisy "Straż Miejska" i "EKO PATROL" oraz został doposażony w środki łączności i sygnalizacje świetlno-dźwiękową czyli tzw. "belkę". Łączny koszt przygotowania tego pojazdu to ok. 17 500 zł. Środki na ten cel pozyskano z funduszy Urzędu Miasta pochodzących z tytułu opłat i kar środowiskowych.

Radiowóz ten przeznaczony jest do bezpiecznego przewożenia nowoczesnego drona antysmogowego, jak również do przewożenia specjalistycznego sprzętu zapewniającego bezpieczne zabezpieczenie i transport ptaków, ssaków i gadów. Oczywiście poza tym będzie służył do realizacji codziennych zadań pod kątem zabezpieczenia porządku publicznego na terenie miasta Elbląga.

W chwili obecnej w Straży Miejskiej w Elblągu pracuje 25 osób, strażnicy mają do dyspozycji trzy pojazdy służbowe.