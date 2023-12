Nowy wojewoda ma być z Wydmin

Witold Wróblewski nie zostanie powołany na nowego wojewodę warmińsko-mazurskiego, gdy premierem zostanie Donald Tusk. To nasze nieoficjalne informacje, potwierdzone w dwóch niezależnych źródłach. Na wojewodę szykowany jest inny kandydat PSL – Radosław Król, obecny wójt gminy Wydminy koło Giżycka.

Nazwisko Witolda Wróblewskiego pojawiało się w politycznych kuluarach, gdy trwały dyskusje o tym, kto mógłby zostać nowym wojewodą warmińsko-mazurskim, gdy zostanie zaprzysiężony rząd Donalda Tuska. Prezydent Elbląga jest członkiem PSL, miał poparcie w tej kwestii m.in. Gustawa Marka Brzezina, byłego marszałka województwa, który w ostatnich wyborach parlamentarnych zdobył mandat senatora.

Na nominacji Wróblewskiego zależało też elbląskiej Platformie Obywatelskiej (PO ma z klubem prezydenckim koalicję w Radzie Miejskiej), bo to oznaczałoby otwartą drogę do kandydowania na prezydenta Elbląga w przyszłorocznych wyborach samorządowych dla Michała Missana, obecnie wiceprezydenta i szefa elbląskich struktur PO. Nadal bowiem obowiązuje umowa między Witoldem Wróblewskim a PO - gdyby obecny prezydent kandydował w przyszłorocznych wyborach samorządowych, to PO nie wystawi kontrkandydata.

Z naszych nieoficjalnych informacji, potwierdzonych w dwóch niezależnych źródłach, wynika że wojewodą warmińsko-mazurskim ma zostać inny kandydat PSL – Radosław Król, od 2010 roku wójt gminy Wydminy koło Giżycka. Ma poparcie m.in. Urszuli Pasławskiej, parlamentarzystki PSL.

Radosław Król ma 48 lat, od 2003 roku należy do PSL. Jest absolwentem kierunku rybactwo śródlądowe na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Ukończył również podyplomowe studia pedagogiczne i zarządzanie przestrzenią i środowiskiem. Był także dyrektorem biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (w latach 2008-2010).

Dodajmy, że na mocy porozumienia między partiami dotychczasowej opozycji, to właśnie PSL obsadza stanowisko wojewody w Warmińsko-Mazurskiem.