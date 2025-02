O imigrantach bez rozstrzygnięcia

Na najbliższej sesji radni będą głosowali nad uchwałą "w sprawie potrzeby zasięgnięcia opinii mieszkańców Elbląga w drodze referendum dotyczącej przyjęcia imigrantów na terenie miasta Elbląg". W czwartek (20 lutego) jej projekt miała zaopiniować miejska komisja polityki regionalnej i spraw samorządowych. Jej stanowisko pozostało jednak bez rozstrzygnięcia.

Przypomnijmy: w październiku ubiegłego roku grupa mieszkańców Elbląga związana z Jackiem Zbrzeźnym z Konfederacji Korony Polskiej i Stefanem Rembelskim, byłym kandydatem na prezydenta Elbląga, rozpoczęła działania zmierzające do wprowadzenia pod obrady elbląskiej Rady Miejskiej obywatelskiego projektu uchwały „w sprawie potrzeby zasięgnięcia opinii mieszkańców Elbląga w drodze referendum dotyczącej przyjęcia imigrantów na terenie miasta Elbląg”.

Pod projektem uchwały zebrano ponad 1300 podpisów, z czego 700 miejscy urzędnicy zweryfikowali pozytywnie. Do tego, aby obywatelski projekt uchwały był rozpatrywany przez Radę Miejską, wystarczy 300. Stanie się to na najbliższej sesji, czyli 27 lutego. W czwartek (20 lutego) projekt trafił pod obrady członków miejskiej komisji polityki regionalnej i spraw samorządowych celem zaopiniowania. Stanowisko komisji pozostało jednak bez rozstrzygnięcia, ponieważ trzech jej członków wyraziło opinię pozytywną, trzech negatywną.

Jak zaznaczył obecny na obradach komisji radca prawny UM w Elblągu jest to typowa uchwała stanowiskowa. – To wyrażenie opinii przez Radę odnośnie przedmiotu zawartego w uchwale. Tylko i wyłącznie tyle, żadnych to skutków prawnych rodzić nie może – podkreślił radca.

- W przypadku oświadczenia woli zawarcia porozumienia z administracją rządową lub w przypadku nadania gminie miasto Elbląg obowiązku ustawowego dot. przyjęcia i rozlokowania imigrantów na terenie miasta Elbląg Rada Miejska uważa za zasadne potrzebę zasięgnięcia opinii mieszkańców Elbląga w drodze referendum w tej kwestii - możemy przeczytać w pkt. 1 projektu uchwały. Z całym projektem można zapoznać się w tym linku.

O tej sprawie pisaliśmy już kilka razy, między innymi w tym artykule.