O jedzeniu w poniedziałek

Wprowadzenie do diety naprawdę niewielkich zmian może przynieść pozytywne efekty. Czasem to nieodpowiedni wybór składników czy nieumiejętne ich łączenie sprawiają, że nasza dieta nie jest pełnowartościowa lub nie do końca nam służy. Jak zatem komponować zdrowe posiłki? Przyjdź na Warszawską 55 już w najbliższy poniedziałek, 20 stycznia, na godzinę 18 i dowiedz się, jak zdrowo jeść i nie zwariować.

W55 - miejsce ze smakiem już po raz kolejny otwiera swoje gościnne progi dla osób zainteresowanych zdrowym stylem życia i żywienia. Styczniowe spotkanie poprowadzi Aga Kopczyńska (specjalistka żywienia i dietetyki, autorka bloga Aga ma smaka - żyj i jedz zdrowo). Będzie można się na nim dowiedzieć, jak zdrowo i tanio komponować posiłki i nie oszaleć. W dzisiejszych czasach dużo mówi się o zdrowym odżywianiu, ale czy zdrowe przygotowywanie posiłków jest osiągalne dla wszystkich? Nawet tych zapracowanych, którzy nie chcą wydawać na jedzenie fortuny? Jak planować posiłki, aby były zgodne z aktualnymi zaleceniami żywieniowymi, a do tego nie zabierały zbyt wiele czasu? Jak uniknąć żywieniowych "min"? Wszystkich zainteresowanych tematem zdrowej i zbilansowanej diety zapraszamy na kolejne spotkanie w najbliższy poniedziałek, 20 stycznia, na godzinę 18 do W55 - miejsca ze smakiem przy ulicy Warszawskiej 55 w Elblągu. Wstęp wolny. Zachęcamy do śledzenia Fanpage'a inicjatywy: www.facebook.com/W55miejscezesmakiem/ To tu w najbliższym czasie będą odbywały się kolejnie wydarzenia z zakresu zdrowia, diety, kulinariów, ekologii, zrównoważonego rozwoju, skutecznej komunikacji i nie tylko. Do zobaczenia!

Anita Pawlak, prezes stowarzyszenia Elbląg - Europa