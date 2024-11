O współpracy na Forum w Elblągu

A my ciągle o współpracy! To hasło przewodnie tegorocznej edycji Forum Inicjatyw Pozarządowych Warmii i Mazur, które odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2024 w Elblągu. FIPWiM to święto III sektora, skoncentrowane na tematyce rozwoju organizacji społecznych, ich współpracy z samorządami lokalnymi, szukaniu szans rozwojowych, współdziałaniu, odpowiadania na kluczowe potrzeby mieszkanek i mieszkańców naszego regionu.

Program skupia się wokół współpracy sektora obywatelskiego z podmiotami administracji publicznej, zwłaszcza samorządami lokalnymi. A wszystko w oparciu o model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Tematy prelekcji, paneli dyskusyjnych oraz warsztatów zostały wybrane w taki sposób, aby poruszały kluczowe zagadnienia dla harmonijnego rozwoju sektora pozarządowego oraz dla budowania relacji z pozostałymi partnerami. Tematy wiodące to: dialog, współpraca, synergia. Każde z tych pojęć jest istotne dla kształtowania tożsamości organizacji pozarządowych, ale dopiero połączone mogą stanowić prawdziwą siłę. Celem Forum jest nie tylko wzajemna integracja, ale przede wszystkim wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz wypracowanie kierunków na przyszłość. O czym usłyszymy podczas FIPWiM? - Fundusze europejskie dla organizacji pozarządowych - Niewykorzystany potencjał rad działalności pożytku publicznego - Wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego z funduszy EFS+ - Rola i wpływ organizacji pozarządowych na rozwój lokalny - Potencjał organizacji pozarządowych w kontekście współpracy, partycypacji, realizacji zadań i usług społecznych - Szanse i wyzwania – perspektywy rozwoju sektora obywatelskiego w województwie, rola reprezentacji organizacji - Uproszczenie systemu zlecania zadań organizacjom przez samorządy - jak wykorzystać przepisy dot. zakupu usług - Współpraca administracji publicznej z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego - Programy NIW wspierające społeczeństwo obywatelskie - Z kulturą współpracy w tle… na podstawie modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych Udział w Forum jest bezpłatny, po wcześniejszej rejestracji. Dojazd we własnym zakresie. Termin zgłoszeń upływa 15 listopada 2024 r. o godzinie 16:00. Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/7JUDjsfk15KbNT8X7 Chcemy stworzyć przyjazną przestrzeń do nabywania wiedzy i umiejętności oraz wymiany doświadczeń. Będziemy łączyli różne formy spotkań i dyskusji: prezentacje, world cafe, panele dyskusyjne, open space. Zależy nam, aby uczestniczki i uczestnicy FIP wynieśli z tego wydarzenia jak najwięcej dla siebie. Wszystko po to, aby powrócili do swoich społeczności z nową energią, pomysłami na działania, wiedzą, która pozwoli im lepiej rozwijać ich organizacje oraz współdziałać z różnymi partnerami na rzecz dobra wspólnego.

ESWiP