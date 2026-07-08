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Obchody 11 i 17 lipca

 Elbląg, Obchody 11 i 17 lipca
Fot. UM Elbląg

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do udziału w lipcowych uroczystościach.

11 lipca 2026 r. o godz. 10:00 rozpoczną się obchody Narodowego Dnia Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II RP.

Miejsce: Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego (ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego / Skwer Rotmistrza Pileckiego)

Program:

  • odegranie hymnu państwowego Rzeczpospolitej Polskiej,
  • przemówienia okolicznościowe,
  • Apel Pamięci i salwa honorowa,
  • składanie kwiatów.
  • msza św. w intencji Ofiar Wołynia w Katedrze pw. św. Mikołaja w Elblągu godz. 18.00

Organizatorami obchodów są: dr Michał Missan - Prezydent Elbląga, Grażyna Kluge - Przewodnicząca Rady Miejskiej, Anna Szczepańska - Prezes Stowarzyszenia im. gen. bryg. Bolesława Nieczuja – Ostrowskiego.

 

17 lipca o godz. 12.00 odbędą się obchody 77. rocznicy Sprawy Elbląskiej.

Miejsce: przy pomniku, na Skwerze Ofiar Sprawy Elbląskiej

Program:

  • odśpiewanie hymnu państwowego Rzeczpospolitej Polskiej
  • przemówienia okolicznościowe
  • składanie wieńców i wiązanek przy pomniku

Organizatorami obchodów są: dr Michał Missan - Prezydent Elbląga, Grażyna Kluge - Przewodnicząca Rady Miejskiej.


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