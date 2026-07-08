Obchody 11 i 17 lipca

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do udziału w lipcowych uroczystościach.

11 lipca 2026 r. o godz. 10:00 rozpoczną się obchody Narodowego Dnia Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II RP.

Miejsce: Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego (ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego / Skwer Rotmistrza Pileckiego)

Program:

odegranie hymnu państwowego Rzeczpospolitej Polskiej,

przemówienia okolicznościowe,

Apel Pamięci i salwa honorowa,

składanie kwiatów.

msza św. w intencji Ofiar Wołynia w Katedrze pw. św. Mikołaja w Elblągu godz. 18.00

Organizatorami obchodów są: dr Michał Missan - Prezydent Elbląga, Grażyna Kluge - Przewodnicząca Rady Miejskiej, Anna Szczepańska - Prezes Stowarzyszenia im. gen. bryg. Bolesława Nieczuja – Ostrowskiego.

17 lipca o godz. 12.00 odbędą się obchody 77. rocznicy Sprawy Elbląskiej.

Miejsce: przy pomniku, na Skwerze Ofiar Sprawy Elbląskiej

Program:

odśpiewanie hymnu państwowego Rzeczpospolitej Polskiej

przemówienia okolicznościowe

składanie wieńców i wiązanek przy pomniku

Organizatorami obchodów są: dr Michał Missan - Prezydent Elbląga, Grażyna Kluge - Przewodnicząca Rady Miejskiej.