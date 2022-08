Objazdy na liniach nr 12, 14, 15 i 21

Fot. archiwum portEl

ZKM w Elblągu informuje, że w związku z organizacją przy pomniku Twórców Niepodległości uroczystości patriotycznych z okazji 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz czasowym wyłączeniem z ruchu fragmentu ul. Rycerskiej, dla autobusów linii nr 12, 14, 15 i 21 w poniedziałek (15 sierpnia) w godzinach od ok. 11:45 do ok. 12:45 będą obowiązywały objazdy:

Linia nr 12 (w obu kierunkach) – objazd przez al. Armii Krajowej, Hetmańską, Giermków; Linia nr 14 (tylko w kierunku ul. Nowodworskiej) – objazd przez ul. Hetmańską i Tysiąclecia. Jednocześnie przypominamy, że dla autobusów linii nr 14 jadących tylko w kierunku ul. Ogólnej, w dniach 14 i 15 sierpnia będzie obowiązywał objazd przez ul. Stawidłową, Radomską, Trasę UE, Brzeską, Robotniczą, Armii Krajowej. Linia nr 15 (w obu kierunkach) – objazd przez ul. Hetmańską i Giermków; Linia nr 21 (w obu kierunkach) – objazd przez ul. Giermków, Hetmańską i Armii Krajowej. Autobusy będą zatrzymywały się na wszystkich przystankach na trasie objazdu. Z uwagi na wydłużenie trasy mogą wystąpić opóźnienia w realizacji rozkładu jazdy.

Michał Górecki, Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu