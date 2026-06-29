Od kamienia węgielnego do Centrum Copernicus

W poniedziałek (29 czerwca) w Krzyżewie wkopano kamień węgielny pod budowę biblioteki z magazynem eksponatów, która powstanie w ramach Europejskiego Centrum Copernicus. - To projekt o znaczeniu kulturowym, naukowym, edukacyjnym i regionalnym. Jego celem jest stworzenie instytucji bardziej dostępnej, nowoczesnej i przygotowanej na potrzeby współczesnych odbiorców – mówi Anna Zienkiewicz, dyrektor Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Zdjęcia.

Europejskie Centrum Copernicus ma kosztować ponad 93 mln złotych. Na kwotę składa się modernizacja Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku oraz budowa w Krzyżewie (1,5 km od miasta w sąsiedztwie parku astronomicznego w Roninie) nowego obiektu z eksperymentarium, biblioteką i powierzchniami wystawienniczymi. Jak podkreśla Anna Zienkiewicz, dyrektor Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, to jedna z najważniejszych inwestycji w historii tej instytucji.

- Przedsięwzięcie ma nie tylko poprawić warunki funkcjonowania muzeum, ale przede wszystkim stworzyć nową jakość w sposobie ochrony, opracowania, przechowywania i udostępniania dziedzictwa Mikołaja Kopernika, Fromborka i Warmii – mówi Anna Zienkiewicz.

Projekt składa się z dwóch części. Pierwsza to budowa nowego obiektu. Ma tu powstać nowoczesne zaplecze biblioteczne, magazynowe, naukowe, administracyjne i organizacyjne.

Fot. Anna Dawid

- Będzie to miejsce niezwykle ważne dla codziennej pracy muzeum, miejsce, które pozwoli lepiej zabezpieczyć zbiory, opracować je, prowadzić działania naukowe, edukacyjne i organizacyjne – mówi Anna Zienkiewicz.

Druga część projektu obejmuje zabytkowe obiekty muzeum na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku. To tam znajdują się miejsca szczególnie związane z historią Mikołaja Kopernika i z wielowiekowym dziedzictwem Fromborka. Modernizacja tych obiektów ma umożliwić stworzenie nowoczesnych przestrzeni ekspozycyjnych, edukacyjnych i muzealnych.

- Jedna część tworzy nowoczesne zaplecze dla muzeum, druga pozwoli w nowy sposób opowiedzieć o Koperniku, historii nauki, Fromborka i dziedzictwie, które mamy obowiązek chronić – dodaje Anna Zienkiewicz. - Chcemy, aby odwiedzający, dzieci, młodzież, mieszkańcy regionu, turyści z Polski i z zagranicy mogli poznawać Kopernika nie tylko jako wielkiego astronoma, ale także jako człowieka epoki, uczonego, obserwatora, administratora, lekarza i myśliciela, którego dzieło zmieniło sposób postrzegania świata. Dzisiejsza uroczystość wykracza daleko poza sam plac budowy.

Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński podkreślał znaczenie inwestycji dla regionu.

- Nie muszę tutaj nikogo przekonywać, że Mikołaj Kopernik był wybitnym uczonym, człowiekiem wielu talentów, ale dla nas mieszkańców Warmii i Mazur to przede wszystkim bohater, osoba, którą chcemy się chwalić, którą chcemy pokazywać, wokół której chcemy budować również promocję i mówić o atrakcjach naszego regionu – zaznaczył marszałek.

Pierwsi goście mają odwiedzić ECC pod koniec 2028 roku. Budowę Europejskiego Centrum Copernicus we Fromborku (nowego obiektu: biblioteki z magazynami) realizuje firma PRZEMBUD Gdańsk S.A.