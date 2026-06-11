Od pomysłu do własnej firmy - szkolenie dla przedsiębiorców w EPT

Masz pomysł na biznes? A może już prowadzisz firmę i chcesz działać bardziej świadomie i efektywnie? To wydarzenie jest właśnie dla Ciebie.

Data: 23 czerwca 2026 r.

Godzina: 9:00 – 11:00

Miejsce: Elbląski Park Technologiczny, ul. Sulimy 1, Elbląg

Podczas spotkania w przystępny i praktyczny sposób przejdziemy przez kluczowe obszary, które realnie wpływają na start i rozwój działalności:

- działalność nierejestrowana - metoda przetestowania Twojego pomysłu na firmę;

- jednoosobowa działalność gospodarczą - formalności i decyzje na start;

- forma opodatkowania - wybór, dzięki któremu możesz dużo zaoszczędzić;

- koszty podatkowe - jak je legalnie zoptymalizować;

- sesja pytań i odpowiedzi.

Szkolenie jest skierowane zarówno do osób, które dopiero planują rozpoczęcie działalności, jak i do przedsiębiorców, którzy już prowadzą firmę i chcą uporządkować kwestie podatkowe oraz sprawdzić, czy działają w najbardziej optymalny sposób.

O prowadzących

Spotkanie poprowadzą Smart Księgowe - Małgorzata Ingielewicz oraz Maja Urbańska.

Na co dzień wspierają przedsiębiorców w obszarze księgowości, podatków i optymalizacji działalności. Łączą wiedzę ekspercką z praktyką biznesową, przekładając złożone zagadnienia na jasne i konkretne rozwiązania.

Zarejestruj się już dziś i zdobądź praktyczną wiedzę, która pomoże Ci pewniej rozwijać lub rozpocząć własny biznes.

https://forms.gle/uFAtQSML3i2GC64QA

Liczba miejsc ograniczona.