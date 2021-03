Od soboty nowe obostrzenia

W czwartek (25.03) podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki ogłosił nowe obostrzenia, będą one obowiązywały przez dwa tygodnie. Między innymi zostaną zamknięte salony urody, fryzjerskie i kosmetyczne.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o 34 151 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. To najwyższy dobowy przyrost zakażeń w Polsce od początku pandemii. Resort przekazał też informację o śmierci 520 osób, u których stwierdzono SARS-CoV-2. W Polsce koronawirusa potwierdzono dotychczas u 2 154 821 osób, z których 50 860 zmarło.

W czwartek premier Mateusz Morawiecki zwołał w tej sprawie konferencję prasową

- Napór trzeciej fali jest bardzo silny, zbliżamy się do granic wydolności służby zdrowia, mamy zajętych ponad 70 proc. łóżek. W wyniku zaszczepienia większości służby zdrowia nie dochodzi do ciężkich przypadków i bardzo rzadko dochodzi do zakażeń w służbie zdrowia - mówił premier.

Podkreślił, że codziennie rozmawia z prezydentami i premierami Unii Europejskiej, aby zwiększyć dostępność szczepionek.

- Sytuacja epidemiczna nie pozostawia nam za wiele marginesu swobody, dziś przedstawimy kolejne obostrzenia - mówił premier Morawiecki.

Adam Niedzielski, minister zdrowia podkreślił, że trzecia fala pandemii przewyższy, to z czym mieliśmy do czynienia na jesieni.

Nowe obostrzenia będą obowiązywały od soboty, 27 marca.

- w placówkach handlowych i innych miejscach wielkopowierzchniowych jak np. poczta, targ, obowiązywać będzie zasada 1 osoby na 15 metrów kwadratowych w placówkach powyżej 100 metrów kwadratowych,

- maksymalnie jedna osoba na 20 metrów kwadratowych przy zachowaniu odległości 1,5 metra w miejscach kultu religijnego,

- salony fryzjerskie, urody i kosmetyczne zostaną zamknięte,

- zamknięte zostaną przedszkola i żłobki, będzie zapewniona opieka dla dzieci medyków i służb porządkowych,

- działalność obiektów sportowych ograniczona tylko do sportu zawodowego,

- dodatkowo zaleca się pracę zdalną, jeśli to możliwe oraz spędzenie świąt wyłącznie z najbliższą rodziną.