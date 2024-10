Odbierz deklarację podatkową przez e-Doręczenia

nadesłane przez UM w Elblągu

Ważna informacja dla mieszkanek i mieszkańców Elbląga. Deklaracje podatkowe nie będą już roznoszone przez pracowników Urzędu Miejskiego. Co zrobić aby szybko, łatwo i bez wychodzenia z domu odebrać dokument? Wystarczy do końca bieżącego roku założyć adres i skrzynkę do e-Doręczeń w aplikacji mObywatel.gov.pl.

e-Doręczenia są równoważnym odpowiednikiem tradycyjnego pocztowego listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. To wygodna, bezpłatna i bezpieczna korespondencja z urzędami. Poza deklaracjami podatkowymi za pomocą e-doręczenia będzie można odbierać i wysyłać korespondencje do i z Urzędu również w innych sprawach. Bez awizo i kolejek na poczcie. Szczegółowe informacje na temat tego jak założyć konto dostępne są stronie Serwisu Rzeczpospolitej Polskiej oraz Urzędu Miejskiego w Elblągu. Instrukcja jak założyć krzynkę do e-Doręczeń.

Informacja UM w Elblągu