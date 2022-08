Odciąć komara (Opowieści z lasu, odc. 336)

Kto lubi komary? Chyba trudno znaleźć kogoś takiego. Jaki jest sposób na te owady? O tym mówią co nieco leśnicy.

Jak czytamy na stronach Lasów Państwowych, w Polsce jest ok. 50 gatunków komarów, samice 36 z nich piją ludzką krew, której potrzebują do wytworzenia jaj.

Komary gryzą czy żądlą? Żadne z powyższych. Właściwe słowo, ze względu na budowę ich aparatu gębowego, to "kłują". Z innych ciekawostek podawanych przez leśników: skrzydłami poruszają z prędkością 600 uderzeń na sekundę, gdy wypiją krew mogą trzykrotnie zwiększyć swoją objętość, są aktywne zwłaszcza rano i w godz.18-21.

My unikamy komarów, ale same komary też mają się czego bać. Jeden ptak, konkretnie jerzyk, może ich zjeść do 20 tys. dziennie. Nietoperz karlik większy pochłania ich 1000 na godzinę. Skuszą się na komara także pająki, ryby, płazy czy inne owady.

Jak ograniczyć obecność komarów w naszym życiu? Przyjmując witaminę B, sadząc w ogrodzie czy na balkonie bazylię, kocimiętkę, rozmaryn, komarzycę czy miętę. Owady nie lubią też zapachu olejków eterycznych.

No dobrze, a co zrobić, gdy komar nas ukłuje i doświadczamy denerwującego swędzenia? Lepiej się nie drapać, bo nadmierne drapanie może prowadzić do zakażeń. Pomoże za to przyłożenie do miejsca ukłucia plastra cytryny czy cebuli, przyłożenie czegoś zimnego lub po prostu polanie miejsca zimną wodą. Oprócz tego można natrzeć ukłucie mentolem czy zrobić sobie okład, np. z rumianku, śmietany, liścia aloesu albo amoniaku (jeśli nie rozdrapaliśmy naskórka).