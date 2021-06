Odnowią Pomnik Odrodzenia

Pomnik Odrodzenia i teren wokół niego doczeka się odnowienia. Przypomnijmy, że zdecydowali o tym mieszkańcy w budżecie obywatelskim, a władze miasta właśnie ogłosiły przetarg na wykonawcę prac.

Urzędnicy oszacowali koszty odnowy pomnika i rewitalizacji terenu wokół niego na kwotę 500 tysięcy złotych. Wniosek jednego z mieszkańców dotyczący tej inwestycji poparło w głosowaniu w budżecie obywatelskim 1146 osób.

Władze miasta szykują właśnie firmy, która wyremontuje cokół pomnika, oczyści sam pomnik, wymieni nawierzchnię wokół niego i wyremontuje ławki. Zwycięzca przetargu na realizację prac będzie miał trzy miesiące od podpisania umowy.

Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty d0 13 lipca. Przy ich ocenie komisja przetargowa będzie brała pod uwagę cenę (60 procent oceny) i okres udzielonej gwarancji (40 proc. oceny).

Pomnik Odrodzenia uroczyście odsłonięto 22 lipca 1975 roku. Został wybudowany ze składek społeczeństwa, przy dużym udziale elbląskich przedsiębiorstw i ich załóg. Jego projektantem był Jan Siek, krakowski artysta, który wygrał konkurs rozpisany przez władze z okazji 30. rocznicy powstania Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Monument stanął na ówczesnym placu Zgromadzeń Ludowych, obecnie jest to pl. Konstytucji. Swą symboliką miał pieczętować polskość Elbląga i jednoczyć elblążan, co podkreślano w publikacjach z tego okresu.

Odsłonięcie pomnika w 1975 roku (fot. Czesław Misiuk)

Według założenia autora ma przedstawiać rozwiniętą na wietrze flagę. Jego powierzchnię ozdabiają sceny związane z polskością Elbląga, a z przeciwnej strony są sceny związane z gospodarką i przemysłem Ziemi Elbląskiej. Niektórzy mieszkańcy nazywają ten pomnik „wątrobą”.

Po 1989 roku pojawiały się głosy, by pomnik rozebrać. Oszczędziła go nawet ustawa dekomunizacyjna o likwidacji nazw i symboli, które nawiązują do minionej epoki lub gloryfikują okres PRL. Do dzisiaj pod pomnikiem co roku z okazji święta 1 Maja kwiaty składają przedstawiciele lewicy.